"Lo que estamos haciendo aquí, en realidad, es diseñar una atracción de Disneyland". Así crearon George Lucas, Steven Spielberg y Lawrence Kasdan a Indiana Jones

Si dar forma a un largometraje que termine siendo satisfactorio en múltiples aspectos es una tarea titánica, por no decir casi imposible, imaginad moldear una película que terminaría convirtiéndose no sólo en un clásico de culto, sino en la primera piedra de una franquicia cinematográfica que se extenderá a lo largo de cuatro décadas y cinco entregas.

Este fue el caso de 'En busca del arca perdida' ('Raiders of the Lost Ark', 1981), la aventura original de la saga Indiana Jones, que aterrizó en nuestros cines por quinta y última vez con la notable 'El Dial del Destino'; un título que preserva todas y cada una de las señas de identidad que han hecho grande a la saga construida a seis manos por George Lucas, Lawrence Kasdan y Steven Spielberg —sin olvidar a Philip Kaufman—.

Pero, ¿cómo logró el equipo dar forma al hito de 1981 protagonizado por Harrison Ford? Además de los numerosos documentales, extras y entrevistas que circulan por la red y en las copias en formato físico de la cinta, existe un documento imprescindible no sólo para comprender aún mejor el proceso de gestación, sino el flujo de trabajo creativo: una transcripción de las reuniones entre Lucas, Kasdan y Spielberg que es, simple y llanamente, una maravilla.

El personaje

En la transcripción, tremendamente extensa y digna de una lectura en profundidad, se recogen momentos clave para 'En busca del arca perdida', como la primera descripción en profundidad que hizo de su protagonista un George Lucas con las cosas muy claras.

George Lucas: Su imagen más icónica es con la ropa de 'El Tesoro de Sierra Madre', que consiste en pantalones caqui, una chaqueta de cuero, un sombrero de fieltro y una pistola con una cartuchera con solapa, al estilo de la Primera Guerra Mundial. Se está adentrando en la jungla con su arma. Lo otro que le hemos añadido, y que puede ser divertido, es un látigo. Esa es su auténtica seña de identidad. Es lo que se le da bien. Tiene una pistola y probablemente es muy hábil con ella, pero al mismo tiempo también es muy bueno con el látigo. En realidad, es más un hobby que otra cosa. Tal vez venga de Montana, o algún lugar así, y... hay tíos raros que aman los látigos. Los usan todo el tiempo. Es un artilugio que no se ha utilizado en mucho tiempo.

Steven Spielberg: Puedes quitarle el cinturón a alguien de un latigazo y que se le caigan los pantalones.

El nombre

Por supuesto, un héroe no es nada sin un nombre, y también hubo algo de debate al respecto, ya que la primera opción no tenía un "Jones" como apellido, sino un "Smith".

Lawrence Kasdan: ¿Tienes un nombre para esta persona?

George Lucas: Tengo uno para nuestro líder.

Steven Spielberg: Odio esto, pero adelante.

George Lucas: Indiana Smith. Tiene que ser único. Es un personaje. Muy al estilo americano. Ha nacido en Indiana.

Lawrence Kasdan: Ella cómo le llama, ¿Indy?

George Lucas: Estaba pensando en eso. O Jones. La gente le llama Jones.

*Nota: la idea con el apellido era usar uno muy común, y si bien Lucas pensó originalmente en "Smith" a Spielberg no le acaba de gustar así que llegaron al acuerdo de llamarle "Jones".

La debilidad

A la hora de crear un personaje con el que identificarnos y, lo que es más importante, junto al que sufrir, es imperativo que este tenga una debilidad. Nuestro trío era plenamente consciente de ello, y para nuestro Indy terminaron siendo las serpientes.

Lawrence Kasdan: Parece que estaría bien que, cuando no tenga su látigo, tuviese una debilidad, si tuviésemos que preocuparnos. Sólo un poquito preocupados de que él...

George Lucas: Es lo que pensaba. Por eso estaba un poco indeciso sobre incluirlo. Si no le hacemos vulnerable...

Steven Spielberg: ¿Qué le da miedo? Tiene que tenerle miedo a algo.

George Lucas: Si no le hacemos vulnerable, no tiene problemas. Dejaremos esa idea por el momento.

El objeto multiusos

Por supuesto, Indiana Jones no sería el mismo icono de la cultura pop que conocemos sin su eterno fedora y, sobre todo, sin un látigo que emplea de las más diversas formas. Aquí siguen discutiendo su uso con algunas frases memorables:

George Lucas: Puedes balancearte sobre las cosas, puedes... hay tantas cosas que puedes hacer con él. Pensé que lo llevaría enrollado. Es como una espada samurái. Lo lleva ahí atrás y ni te das cuenta. De esa forma no estorba ni nada. Simplemente está ahí para cuando lo quiera.

Steven Spielberg: En algún momento de la película tiene que usarlo para traer de vuelta a una chica que está saliendo de la habitación. Envolverla y que gire sobre sí misma mientras él la jala. Que termine girando en sus brazos. Tienes que usarlo para más cosas que solo para salvarse a sí mismo.

George Lucas: Tendremos que idear esa parte. En cierto modo, es importante que sea un arma peligrosa. Parece una especie de serpiente enroscada detrás de él, y cada vez que ataca es una amenaza real.

Lawrence Kasdan: Excepto que tiene que haber ese momento en el que está solo con una lata de cerveza y simplemente le da un latigazo para traérsela.

Indy, el pluriempleado

Si nos preguntan por el oficio de Indy, puede que la palabra "arqueólogo" sea la primera que nos viene a la mente, pero George Lucas dejó claro que es mucho más, casi como una suerte de pluriempleado moral. ¿Es necesario que tenga tanta formación? Ni mucho menos, pero al bueno de Geroge le parecía divertido que se pudiesen dirigir a él como "Doctor".

George Lucas: Es arqueólogo y antropólogo. Un doctorado. Es doctor, es profesor universitario. Lo que pasa es que también es una especie de tipo duro y metomentodo. Pero se involucró en eso de ir y conseguir antigüedades. Una especie de buscador de antigüedades. Y se convirtió en una profesión muy lucrativa, así que, en lugar de ser un arqueólogo convencional, se convirtió en una especie de arqueólogo fuera de la ley. Realmente empezó siendo un saqueador de tumbas a sueldo, a eso se redujo todo. Y los museos lo contrataban para robar cosas de las tumbas y demás. O para localizarlas. En los círculos de la arqueología conoce a todo el mundo, así que es como una especie de detective privado saqueador de tumbas. Un museo le da un encargo... Un cazador de recompensas.

Creo que básicamente es muy cínico con respecto a todo el asunto. Tal vez piensa que la mayoría de los arqueólogos son una farsa y que, de todos modos, alguien va a terminar robándose esas cosas. Es mejor que las robe él y las lleve a un museo donde la gente pueda estudiarlas, y robarlas bien. Esa es la clave también. Sabe cómo entrar en una tumba sin destruirla. Sabe lo que es importante. Sabe que no debe entrar ahí como un elefante en una cristalería y destruir la mitad de las cosas que son valiosas.

Lawrence Kasdan: ¿Es necesario que realmente tenga esa formación?

George Lucas: No es absolutamente necesario. Simplemente pensé que sería divertido que la gente pudiera llamarlo doctor.

Steven Spielberg: Me gusta eso. El doctor con el látigo.

George Lucas: Es una yuxtaposición tan extraña, especialmente cuando se desplaza. La primera secuencia es en la selva y lo ves en acción. Lo ves pasando por todo el asunto. Y en la siguiente secuencia lo ves de vuelta en Washington o Nueva York, de vuelta en el museo. Donde está en un ambiente totalmente académico, entregando eso que consiguió. Luego, en el resto de la película, lo ves de vuelta en su modo de látigo. Entiendes que hay más en él. Además, justifica cosas posteriores que él... el hecho de que sea un tipo inteligente.

Una escena icónica con alma de atracción de Disneyland

Además de en el mítico leitmotiv musical que compuso John Williams, pensar en Indiana Jones pasa por hacerlo en la eterna escena, parodiada y referenciada en mil y una ocasiones, en la que Indy es perseguido por una roca gigantesca tras robar el ídolo dorado. Así la describió Steven Spielberg la escena de apertura del largo durante una de las sesiones de brainstorming.

"¿Sabes lo que podría ser? Tengo una gran idea. Escucha la arena... Cuando entra en la cueva, no es recta. Todo el camino hacia adentro está en pendiente. Escucha esto, coge la cosa, llega a un pasillo. Hay una roca de 20 metros que tiene la forma perfecta para que sólo pueda rodar por el pasillo hacia él. Y es una carrera. Tiene que correr más rápido que la roca. Luego para y bloquea la entrada de la cueva. Nadie volverá a entrar. Esta roca tiene el tamaño de una casa".

Ahora bien, toda esta set piece inicial fue diseñada de un modo muy específico que, según Spielberg, no deja de parecerse al proceso creativo de una atracción para Disneyland. Genios.

Steven Spielberg: Me encantaría ver a los tipos entrando y que haya un montón de esqueletos, pero que sean como de cartón, completamente aplastados, de verdad completamente planos. Así saben que algo por aquí los va a aplastar. No saben qué lo causa, pero si caminan por el lado equivocado, algo va a salir y los va a hacer panqués. La secuencia debería ser como una verdadera atracción de terror, como un juego de Disneyland. Una vez que te comprometes a entrar en esa cueva, hay ruidos sísmicos todo el tiempo y hay estalagmitas y cosas haciendo gota, gota. Pasar por esa cueva va a ser realmente una experiencia sonora. No hay nada más terrorífico que los esqueletos.

George Lucas: También hay cosas como arañas, serpientes. Está muy oscuro, y todo lo que tienes que hacer es cortar a una serpentina deslizándose por el suelo, y él va pasando. Nunca sabes cuándo va a haber una serpiente enroscada en su pierna. Mientras camina por la oscuridad hay tarántulas por todos lados a su alrededor. Ese tipo de cosas. No sabes qué va a pasar.

Steven Spielberg: Esta es la primera escena de la película. Esta escena debería conseguir al menos cuatro gritos importantes. El público ya no confiará en nadie después de eso. No confiarán en la película.

George Lucas: También está el truco que puedes hacer, que es tu famoso truco de "Tiburón", o lo que yo llamo el truco de la mano en el hombro, que no son solo esqueletos, sino que podemos tener esqueletos que no son tan viejos, que solo tienen la piel pegada al hueso, acechando en las sombras.

Steven Spielberg: Cayendo en sus brazos. Un esqueleto sale de entre las telarañas y simplemente abraza al tipo. El tipo lo deja caer suavemente al suelo.

George Lucas: En los momentos más tensos de todo el asunto. Trabajaremos en eso de forma más específica. De todos modos, él pasa por una serie de cosas realmente espeluznantes y aterradoras.

Steven Spielberg: Lo que estamos haciendo aquí, en realidad, es diseñar una atracción de Disneyland.

Sobre la exposición

Otro de los temas que se trataron durante las reuniones fue la siempre espinosa exposición. ¿Cómo das la información necesaria al espectador sin tener a un personaje vomitando frases de un modo obvio y tremendamente monótono? Lucas se sacó de la manga una idea de lo más interesante para solventar el escollo.

Lawrence Kasdan: ¿Qué sabe sobre el Arca de la Alianza?

George Lucas: No sabe nada sobre ella. Puede saber un poco. "Sí, he oído hablar de ella". Lo hacemos para que no ignore por completo la situación. Sabe más sobre el Arca que sobre su relación con Hitler. Podemos representar esa escena en lugar de que un tío explique la situación. Podemos hacer que esté explicándole parte de ella a un oficial del ejército o algo así. O tal vez él sabe más sobre el tema que el militar. Puede que el oficial esté desinformado sobre algunas cosas. Podemos prepararlo para que funcione como una buena escena, porque, básicamente, la escena es "Esta es tu misión".

Lawrence Kasdan: Puede que el hecho de que él sepa más que ellos sea el punto de inflexión de la escena. De alguna manera, se convence a sí mismo de aceptar el trabajo.

Lo expuesto en este texto es sólo una pequeña parte de todos los detalles que pueden encontrarse en la transcripción, así que no dudes en sumergirte en ella para conocer un poco más en profundidad la que, sin duda, es una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos.

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