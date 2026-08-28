Esta serie de Netflix recupera el espíritu de la clásica sitcom y es una comedia muy reconfortante. Se ha convertido en mi nuevo lugar feliz

¿Quién dijo que a los 60 se había acabado la diversión? Desde luego, no fue Leanne Morgan. La protagonista de 'Leanne' llega a Netflix dispuesta a demostrar que descubrir que tu marido te ha dejado por otra mujer después de 33 años de matrimonio puede ser el principio de una nueva vida y no el final de la misma.

Esta sitcom creada por la propia Morgan junto a Chuck Lorre convierte el divorcio, las citas, la familia y el desastre absoluto que supone empezar de nuevo en una fuente constante de situaciones cómicas, pero también en una historia muy cálida sobre aprender a vivir cuando todo aquello que dabas por sentado desaparece. Y si además tienes a Kristen Johnston haciendo de tu hermana y formando contigo una de esas parejas cómicas que funcionan desde el primer minuto, tienes una serie que quizá no pretenda revolucionar la televisión, pero sí convertirse en ese pequeño lugar al que siempre apetece volver.

De las de toda la vida

La historia comienza cuando el marido de Leanne la deja por otra mujer. Ella se ve obligada a volver a empezar y con el apoyo de su hermana Carol, su principal compañera de aventuras y probablemente el personaje que más roba escenas de toda la serie, Leanne intenta recuperar las riendas de su vida mientras lidia con sus hijos, sus padres, las citas y todas esas pequeñas humillaciones que llegan cuando tienes que reconstruir tu vida desde cero. Lo interesante es que la serie no convierte su situación en un drama deprimente, sino que utiliza el humor como mecanismo de supervivencia.

Y ahí está la principal razón para darle una oportunidad: Leanne Morgan. La actriz y cómica interpreta a una versión ficticia de sí misma con una naturalidad que hace que incluso los chistes más sencillos funcionen mucho mejor. De hecho, es precisamente su carisma lo que nos trae de vuelta el espíritu de las comedias más clásicas.

Además, la relación entre Leanne y Carol es uno de los grandes motivos para quedarse. Kristen Johnston acompaña a Morgan como su hermana, y las dos tienen esa química arrolladora de pareja cómica que hace que quieras verlas juntas más allá de lo que vayan a hacer en el episodio. No estamos ante una sitcom que necesite grandes giros para funcionar, porque aquí solo basta con poner a estas dos mujeres juntas y dejar que discutan, se metan en problemas o intenten ayudarse.

También me gusta que 'Leanne' centre buena parte de su historia en algo que no solemos ver tanto en televisión: una mujer que empieza una nueva etapa de su vida después de los cincuenta. La serie habla de divorcio, citas, envejecimiento, familia y cambios vitales sin tratar a su protagonista como si su vida hubiese terminado al quedarse soltera. Al contrario, el divorcio es precisamente el punto de partida para descubrir quién es Leanne cuando deja de definirse a través de su matrimonio. Y aunque la serie utiliza muchos de los mecanismos clásicos de la sitcom, debajo de los chistes hay una idea bastante bonita, que es la de que nunca es demasiado tarde para empezar otra vez.

No necesitas estar pendiente de cada detalle, ni prepararte emocionalmente para sufrir, ni tragarte cinco episodios seguidos para entender qué está pasando. 'Leanne' es una comedia familiar cálida, ligera y bastante reconfortante, con una protagonista a la que resulta imposible no querer y una dinámica entre hermanas que funciona especialmente bien. Además, hay una excusa perfecta para empezar ahora, porque Netflix acaba de estrenar la segunda temporada.

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