"¿Quién tiene tiempo para ver toda esta mierda?". Los votantes de los Premios Emmy dejan claras las grandes favoritas del año, aunque no hayan visto todas las series

Tendemos a pensar en los académicos de los premios estadounidenses o bien como sabios que han visto absolutamente todo lo que se estrena a lo largo del año, o bien (y probablemente piensas así) como gente que no tiene ni idea y vota por amiguismo. Como siempre, la realidad suele estar en el medio, tal y como muestran las 10 papeletas de votación totalmente anónimas de los Emmy a las que Variety ha tenido acceso y que muestran una realidad peligrosa de la industria: realmente, a nadie le importan tanto estos premios.

Ni tiempo, ni ganas

Puede que la actitud más común hacia los Emmy sea la que demuestran algunos de los entrevistados por la web, que han afirmado cosas como "¿Quién tiene tiempo para ver toda esta mierda?" o "No conozco a una sola persona que vea todas las nominadas. ¿Quién tiene tiempo?". No les falta razón: con 26 series nominadas (incluyendo realities), que suman mucho más cuando incluimos las categorías de actuación y guion, hay que guiarse por el instinto... o por aquello de lo que ya son fans.

Al fin y al cabo, como dice otro de los anónimos, "Nominan las mismas cosas todos los años y es difícil que entren nuevas cosas". Pero sin embargo, si algo demuestran estas papeletas anónimas es que hay juego. Quizá no tanto en mejor drama, donde 'The Pitt' tiene todas las papeletas para ganar, pero sí en comedia, con la competición entre 'Hacks' y 'La maldición de Widow's Bay', y en serie limitada, en la que se verán las caras 'Beef', 'DTF St. Louis' y una sorprendente 'La bestia en mí'. Vamos, que una quiniela no es tan fácil como otros años.

Este pequeño giro no significa que los entrevistados miren con mejor cara las nominaciones de este año. Uno de ellos afirma "Ojalá hubiera una manera mejor de hacer estas nominaciones. Si tienes amigos en la industria, tendrás tu nombre en la lista, incluso aunque hayas hecho una mierda" y otro "Es un año raro. Me han gustado muchas de las series y actuaciones nominadas, pero creo que ya sabemos qué va a ganar, y te hace pensar '¿Para qué?'".

La votación de los Emmy ya ha terminado, y la gala tendrá lugar el 14 de septiembre, dando inicio a la temporada de premios. Habrá que ver si estamos ante el germen de una revolución televisiva o el triunfo de los de siempre en un mundo de gente preguntándose quién tiene tiempo para ver todo esto.

En Espinof | Esta actriz de 'The Pitt' ha decidido presentarse a los Premios Emmys por su cuenta tras el desdén de HBO Max. No es la única

En Espinof | Las mejores series de 2026