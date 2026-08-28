Esta noche en TV, una película imprescindible del cine español y una de las mejores del cine quinqui

Aunque ahora el thriller español está tan establecido en la industria que se generan películas ya con precisión algorítmica (además de ausencia de textura peligrosa), nada de este fenómeno sería posible sin el cine quinqui. Las expresiones intensas y crudas de la realidad social convertidas en explotación de calidad que dieron imprescindibles como ‘El pico’.

Picados hasta la muerte

Eloy de la Iglesia firma una incunable del cine quinqui y una de las mejores películas españolas de la historia haciendo buen uso de su cine callejero y de un reparto que incluye a José Luis Manzano y Enrique San Francisco. Un clásico que se puede ver hoy en televisión a partir de las 22:30 a través de Be Mad, además de en streaming a través de FlixOlé.

Paco y Urko son dos jóvenes del Bilbao de la década de los ochenta adictos a una heroína que circula por las calles con virulencia. Para Paco es un problema especial, ya que su padre es comandante de la Guarcia Civil y espera que siga sus pasos, por lo que escapa equipado con su pistola, desencadenando una odisea urbana peligrosa.

De la Iglesia no tenía demasiados remilgos para dejar que la letra entrase con sangre. O con melodrama bien cargado, eliminando aspectos sutiles pero convirtiéndolos en autenticidad y empatía de clase con la cercanía de su cámara. La suciedad de sus imágenes acercan en ocasiones la situación al docudrama.

Con este explosivo cóctel no sólo refleja la realidad social que se vivía con la drogadicción, especialmente en áreas como la región vasca, sino que condensa una España de aparente cambio pero dinámicas imperturbables. Los policías se vanaglorian de que su situación ha mejorado incluso tras Franco y la juventud está abandonada a su suerte.

Llano y sin contemplaciones, la contundencia visual y tonal de De La Iglesia vuelve a ‘El pico’ un cañonazo directo a la boca del estómago. Thriller bruto, pero con ideas claras y maneras de que plasmadas te revuelvan las entrañas y te importen personajes más allá de la precariedad actoral de sus intérpretes. Un punto de referencia que sigue siendo asombroso.

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