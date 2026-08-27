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J.J. Abrams, productor de 'El final de Oak Street', sobre su gran diferencia con 'Parque Jurásico': "Es el atractivo innegable de esta película"

La película dirigida por David Robert Mitchell ha sido uno de los fracasos en taquilla más injustos del curso cinematográfico

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Víctor López G.

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Este curso cinematográfico 2026 nos está dejando un buen puñado de excusas para descorchar botellas de nuestra bebida favorita para celebrar unos éxitos de taquilla que demuestran que la gran pantalla sigue teniendo muchísimo tirón entre los espectadores. No obstante, la otra cara de la moneda nos invita a ver que el pastel se reparte únicamente entre un puñado de títulos mediáticos, dejando fuera de la ecuación a producciones que merecían mucha más atención.

Original injusticia

Una de ellas, y la que probablemente sea la mayor injusticia de la temporada estival, 'El final de Oak Street', el largometraje de ciencia ficción en clave de supervivencia dirigido por David Robert Mitchell que, a partir de un presupuesto estimado en 80 millones de dólares solo ha logrado recaudar 89 millones en todo el mundo. Después de todo, las comparaciones con 'Parque Jurásico' parece que no han sido suficiente atractivo para el público.

Durante una entrevista con Empire, J.J. Abrams, que ha producido el largometraje bajo su sello Bad Robot, ha hablado precisamente sobre los aparentes paralelismos entre 'El final de Oak Street' y la mítica franquicia que nació de la mano de Steven Spielberg a principios de los 90, trazando una gran línea divisora entre ambas: las localizaciones en las que se ambientan.

Me encantan las películas de Jurassic tanto como a cualquiera, pero esas películas, en su mayor parte, se desarrollan en esas hermosas selvas, en esas islas lejanas. El enfoque de David aquí consistía precisamente en la yuxtaposición de la vida familiar suburbana, absolutamente cotidiana —columpios y furgonetas de helados, piscinas elevadas y autobuses escolares— con los dinosaurios.
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En la conversación, Abrams confiaba en que el extra de originalidad que aporta la ambientación atrajese a la gente a las salas de cine. Ahora, visto en perspectiva, podríamos decir que pecó de optimista.

Creo que la gente está deseando ver historias nuevas, historias originales, y para mí, el atractivo innegable de esta película es el hecho de que se desarrolla en los barrios residenciales... Si hay alguna parte de ti que se haya emocionado con lo que has visto en los tráilers, te prometo que la película cumplirá con todas tus expectativas.

Si tienes la oportunidad de disfrutar 'El final de Oak Street' en pantalla grande, no puedo más que recomendarte el que, sin duda, es un divertimento con alma de blockbuster añejo que va mucho más allá del enésimo homenaje a Amblin carente de alma y sustancia. 

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