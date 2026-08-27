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El final de 'Emily en París' llega por Navidad. Netflix desvela la fecha de estreno y primeras imágenes de "la mayor experiencia hasta ahora"

Lily Collins vuelve a ponerse por última vez en el papel de Emily

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Toca prepararnos para el final de una de las series fenómeno de Netflix. Al menos en cuanto a series de tintes románticos y cómicos. La plataforma ha desvelado que la temporada final de 'Emily en París' aterrizará en nuestras pantallas el próximo 24 de diciembre.

Así tenemos una sexta temporada que nos llevará de vacaciones navideñas... aunque por las primeras imágenes no tiene pinta de que haga mucho frío en el viaje que la protagonista realizará: Grecia

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Emily en Grecia

«Quería que la temporada final se sintiera como la mayor experiencia de Emily hasta ahora», comenta el creador de la serie Darren Starr hablando en Tudum de Netflix. 

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El país del sur europeo será escenario de algunas de las aventuras de la protagonista, que también se moverá a Mónaco desde las oficinas en París. 

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Una experiencia en una temporada de la que tampoco adelantan demasiado. Según la sinopsis oficial, el personaje de Lily Collins se enfrentará a decisiones trascendentales que pondrán a prueba sus lealtades.

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Junto a Lily Collins como Emily, el reparto de la serie cuenta con Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Minnie Driver (Princess Jane) y Paul Forman (Nico).

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