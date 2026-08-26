79 minutos de colorida fantasía animada con ecos de Studio Ghibli. Ya en streaming una de las películas de aventuras más sorprendentes del año

Cada vez es más frecuente encontrar cine animado de países fueran de los habituales Estados Unidos y Japón que consiguen amplio alcance y hasta aclamación. La cinematografía francesa está avanzando a pasos notables, tal y como hemos visto con el caso de las múltiples películas en Cannes. Un escenario donde ya destacó una película como ‘Arco’.

El color que llegó del futuro

Escrita y dirigida por Ugo Bienvenu, esta película de apenas 79 minutos ofrece una aventura fantástica y colorida que es de las grandes sorpresas del año para los fans del formato animado. Una película de ciencia ficción que tuvo nominación al Premio Oscar en la categoría de animación que ya se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

En el año 2932, los humanos habitan las nubes y se desplazan por el espacio y el tiempo con trajes que dejan una estela de arcoíris tras de sí. Cansado de esperar al momento donde pueda él empezar a volar, el joven Arco Dorell roba su futuro traje para probarlo, perdiendo el control para acabar en el año 2075, donde establecerá una relación de amistad con una chica que le ayudará a volver a casa.

Los elementos de cine fantástico, cierta quietud (o más bien adecuada paciencia) en el ritmo de la acción, algunos elementos caóticos y la inspiradora relación de amistad apuntas todas en una misma dirección: una notable influencia de Studio Ghibli que ‘Arco’ decide llevar como una medalla en el pecho.

La película de Bienvenu tiene aun así unas limitaciones derivadas de querer ser modesta al extremo. Sea por recursos limitados o por decisión voluntaria, todo se muestra en su faceta más superficial, incluyendo un potente mensaje ecologista que agita con mucha vehemencia pero poco desarrollo.

No es un problema serio, pero pone techo a lo que ‘Arco’ puede llegar a ofrecer cinematográficamente. Incluso aunque su aspecto visual a través del color sea asombroso y su voluntad de mantenerse principalmente en dos dimensiones encomiable. Es un visionado esplendido para toda la familia que avanza con gusto el desarrollo de la animación francesa.

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