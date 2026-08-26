Una de mis películas más esperadas de 2026 encierra a un submarinista en el estómago de una ballena. En lugar de usar CGI, construyeron uno a escala

El último cuarto que tenemos por delante en este curso cinematográfico 2026 es, en lo que respecta a los estrenos en salas de cine, arrollador, y como muestra ahí están títulos como 'Coyote vs. Acme', 'Resident Evil', 'Digger', 'El precio de la red', 'El hombre que desafió al rey' o la descomunal traca final con el lanzamiento simultáneo el 18 de diciembre de 'Vengadores: Doomsday' y 'Dune: Parte tres'. Desde luego, palabras mayores.

Hambre de cine

No obstante, por encima de todos los títulos mencionados con anterioridad hay una producción con un perfil mediático mucho más discreto que ha capturado poderosamente mi atención y que no puedo esperar a ver. Se titula 'Whalefall' y es la última locura de Brian Duffield, que en 2023 nos regaló esa incomprendida y fantástica joya silente en clave de supervivencia titulada 'Nadie te salvará'.

En esta ocasión, Duffield ha adaptado la novela homónima de Daniel Kraus para quedarse en el terreno del survival y contarnos la historia de Jay Gardiner, un bozo que se sumerge en las aguas de la costa californiana para ser tragado por una ballena al más puro estilo Jonás; algo que da pie a una aventura contrarreloj para intentar escapar del interior del animal antes de que se acaben los 60 minutos de oxígeno que le quedan.

Está claro que la cinta solo necesitaba esta premisa para tener mi entrada asegurada, pero es cuando nos zambullimos en su diseño de producción cuando la cosa gana enteros hasta el punto de tenerme salivando. Y es que lejos de rodear a Austin Abrams, su actor protagonista, de pantallas verdes y volúmenes, se optó por construir un estómago a escala sincronizado con el latido del corazón del animal que el cineasta califica como "una diva" por todos los problemas que planteaba a diario.

Así ha hablado con Empire sobre esta hazaña y sobre cómo tuvieron que optar por un rodaje adaptativo —más de lo habitual, claro está— para poder sacar adelante el proyecto.

Durante un tiempo, también había una marioneta de calamar en el estómago. Lo llenábamos de agua y luego la vaciábamos, y el estómago adoptaba una forma completamente diferente de la noche a la mañana. Todo nuestro storyboard, previsualización y planificación… nada de eso funcionaba una vez que nos metíamos dentro de la ballena. Fue muy duro y complicado, y a veces nos hacía pasar días muy sombríos.

Con esto sobre la mesa y con el tráiler que podéis ver sobre estas líneas, cuento los días para poder sentarme en mi butaca el próximo 16 de octubre para disfrutar de lo que promete ser una experiencia inmersiva difícil de olvidar —y con potencial para pasar tremendamente inadvertida en taquilla—.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026