Tim Curry, el icónico actor de 'It' y 'Rocky Horror Picture Show', ha muerto a los 80 años

Todavía no nos hemos recuperado del fallecimiento de Dolly Parton cuando nos enteramos que Tim Curry, uno de los actores más carismáticos y versátiles del cine, el teatro y la televisión, ha muerto a los 80 años. El intérprete británico nos dejó la noche del martes 25 de agosto en su casa de Los Ángeles, según reportes de TMZ y medios que posteriormente confirmaron la noticia.

Un icono pop

Curry deja una trayectoria marcada por personajes difíciles de olvidar. Su nombre quedó ligado para siempre al doctor Frank-N-Furter de 'Rocky Horror Picture Show' , una actuación que convirtió al actor en un icono de la cultura pop y ayudó a transformar la película en uno de los grandes fenómenos de culto de la historia del cine.

Pero reducir su carrera a un solo personaje sería injusto. Curry también aterrorizó a una generación como el primer Pennywise en la adaptación televisiva de 'It (Eso)', estrenada en 1990, y apareció en películas como 'Clue', 'Annie', 'Solo en casa 2'. aunque también desarrolló una importante carrera sobre los escenarios teatrales, incluyendo su participación en 'Spamalot', por la que recibió una nominación al Tony.

En 2012, Curry sufrió un derrame cerebral que afectó seriamente su movilidad y modificó el rumbo de su carrera. Aun así, continuó trabajando principalmente como actor de voz y mantuvo una presencia ocasional en eventos relacionados con sus películas. En 2025 publicó sus memorias, 'Vagabond', en las que repasó su vida y su extensa carrera artística.

La muerte de Tim Curry pone fin a una carrera de más de cinco décadas, pero difícilmente borrará a los personajes que convirtió en parte de la memoria colectiva de los amantes del cine, haciendo de su extravagancia, el humor y la oscuridad algunas de sus mayores virtudes en pantalla.

Foto de Far Out Magazine

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