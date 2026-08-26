Los protagonistas de 'Linternas' llevaron una dinámica parecida a la de sus personajes durante el rodaje. "Este chico tiene mucha disciplina"

Si has empezado a ver 'Linternas' es posible que, como un servidor, hayas caído rendido ante la dinámica entre la pareja protagonista. No cabe duda de que las interacciones entre Hal Jordan y John Stewart recuerdan en cierto modo a las de Rust y Marty en la 'True Detective' de Nic Pizzolato, pero más allá del obvio símil —y referente—, si hay algo que eleva a los personajes es que sus intérpretes llevaron una relación, hasta cierto punto, similar durante el rodaje.

Lecciones bidireccionales

Durante una entrevista con People, Aaron Pierre confesó que su colega Kyle Chandler, quien le dobla la edad, le enseñó una lección que le permitió disfrutar de los pocos momentos de calma que hay en el set de una producción como la serie de HBO. Mientras él seguía a rajatabla las normas preestablecidas, Chandler optaba por tomare ciertas libertades.

Suelo, en ciertos contextos, seguir una línea de conducta y una norma que es, en cierto modo, tácita. Así que, en las pausas para comer y cosas así, a menudo me metía en mi caravana a comer y, cuando llamaban a la puerta, salía y volvía al trabajo. Pero empecé a darme cuenta de que Kyle siempre pedía una silla de camping para sentarse fuera y simplemente disfrutar del sol y del aire fresco, sin importar en qué lugar del rodaje estuviéramos.

Esta enseñanza se convirtió, según explica Pierre, en un hábito que "adquirió muy rápidamente".

Me sentaba en una caja o en una silla de camping y simplemente disfrutaba de esos momentos entre horas de trabajo en los que no tenía que estar en la caravana. Podía ser estar al aire libre disfrutando del buen tiempo, saboreando el almuerzo y, sencillamente, disfrutando de esos momentos de respiro entre un horario de trabajo muy riguroso. Eso fue algo que aprendí de Kyle, y la verdad es que lo he seguido haciendo desde entonces.

Pero ojo, porque las lecciones fueron en ambas direcciones. Kyle Chandler contó que trabajar con el bueno de Aaron le ayudó a mejorar en un aspecto que siempre le ha costado sobrellevar: la disciplina.

La palabra “disciplina” aparece bastante en mis diarios, algo así como: “Tengo que volver a empezar. Disciplina, disciplina, disciplina”. Este chico tiene mucha disciplina. Tiene una disciplina especial. Lo que quiero decir es que es disciplinado.

Lo conozco lo suficientemente bien como para saber que, cuando se propone algo, lo consigue. Lo hace, se lleva a cabo, y yo lo he visto. Sé lo duro que trabaja y he aprendido mucho de él. He aprendido mucho de eso, y me ha ayudado muchísimo en mi vida personal porque es un ejemplo. Él me lo enseñó.

Creo que esto es a lo que muchos se refieren cuando hablan de "química" entre intérpretes.

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