'Linternas' está más cerca de 'Reacher' que de 'Watchmen' y esa es su gran virtud. Un estupendo drama policíaco que acaba de estrenar HBO

Si me preguntáis sobre qué serie tenía, de bastante lejos, más ganas de ver en este 2026, al menos en cuanto al género de superhéroes os responderé que, sin duda, 'Linternas' (Lanterns). La serie de HBO protagonizada por uno de los mayores superhéroes de DC (y uno de los más ignorados en las grandes adaptaciones), acaba de llegar y no ha decepcionado para nada.

Protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, la ficción se retrata (y apuesta por ello) como un policíaco. Con policías espaciales, como se encargan de recordarnos en más de una ocasión, pero policíaco a fin y al cabo. Uno que nos lleva a un pueblo en mitad de la nada, con un misterio que involucra a alienígenas y que el veterano Green Lantern del sector 2814 y su, muy a su pesar, recluta John Stewart, deberán resolver.

Linterna quemada

Teniendo a Tom King, uno de los guionistas de cómic más aclamados de la última década, mucho debía torcerse 'Linternas' como para que la jugada saliese mal. Su impronta, de hecho, se ve enseguida en rasgos por aquí y por ahí que son comunes en la mayor parte de su obra. Esto incluye no solo el cómo aborda el trasfondo militar (originario de los cómics, por supuesto) de Green Lantern sino también como se retrata a Hal Jordan.

El Jordan de Kyle Chandler va algo más allá del héroe cansado o quemado. Al igual que tantos personajes en manos de King, este héroe tiene que vivir con lo que ha visto. Y lo que ha visto no es agradable. Esto además sirve para plantear una de las preguntas presentes en la serie: ¿qué se necesita para ser Green Lantern?, ¿qué supone serlo?

Por otro lado, también se nota la mano de Damon Lindelof, no solo por cómo se plantea la caja de misterios a resolver sino por cómo hila el subtexto. Eso sí, no esperemos aquí algo a nivel de lo que hizo hace algo más de un lustro con 'Watchmen'. Es más, 'Linternas' se acerca bastante más a 'Reacher' que a la incursión al universo planteado por Alan Moore.

Quizás es por el hecho de que la temporada 4 de 'Reacher' se haya estrenado hace menos de una semana, pero sí que es fácil ver en la aventura de Green Lantern esa mezcla de acción y misterio habitual en la serie de Prime Video. Es más, lo que se encuentran Jordan y Stewart a su llegada a Rushville, Nebraska, bien podría ser material de novela de Lee Child. Claro, tampoco es que estos hayan reinventado la rueda.

Similitudes aparte, el caso es que creo que HBO ha vuelto a dar en el clavo con una nueva adaptación de DC. Puede que nos esperen episodios peores (los que la han podido ver ya aseguran que hay alguno que se atraganta) pero la presentación ha sido todo lo que le podíamos pedir a 'Linternas' y más: una satisfactoria serie policíaca protagonizada por superhéroes. Es ligera pero contundente, es entretenida y profunda y con un reparto más que acertado. Todo un acierto, valga la redundancia.

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