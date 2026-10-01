"Se está convirtiendo en una WWE bien financiada y glorificada": La contundente crítica de Nicolas Cage a Marvel

El debate sobre el rumbo del Universo Cinematográfico de Marvel suma ahora una voz bastante particular. Nicolas Cage ha aprovechado un encuentro con fans en la Fan Expo Dallas para explicar qué es lo que echa de menos de las primeras películas de Marvel y lanzar una crítica directa a la evolución de la franquicia.

El actor considera que el peso de las escenas de acción ha terminado desplazando a la propia historia. Una situación que ha resumido con una comparación tan llamativa como contundente: a su juicio, el UCM se está convirtiendo en una "WWE bien financiada y glorificada".

Cage ha valorado con mejores palabras los primeros años de Marvel Studios, especialmente por la manera en la que aquellas películas desarrollaban a sus personajes y conectaban sus diferentes historias.

"Empezó, en mi opinión, de forma fantástica. Algunas de las primeras historias eran maravillosas", ha valorado durante el encuentro. El intérprete ha destacado especialmente cómo se entrelazaban las distintas tramas y cómo se profundizaba en los antecedentes de los personajes.

Nicolas Cage en 'Spider-Noir'

Sin embargo, su percepción sobre las producciones más recientes es bastante diferente. Cage ha matizado que hacía su comentario "con cariño", pero señalando que le resulta difícil no pensar en la lucha libre cuando ve a intérpretes veteranos y reconocidos enfundados en trajes de superhéroe antes de lanzarse al combate.

"Últimamente, y lo digo con cariño, cuando veo a estos actores de más de 50 años, inteligentes y extraordinariamente talentosos, poniéndose esos ridículos trajes y preparándose para la pelea, porque seamos sinceros, todo acaba cortando a la pelea, me resulta difícil no pensar que el UCM se está convirtiendo en una WWE bien financiada y glorificada".

Lo compara con 'Spider-Noir'

La comparación encaja además con una de las experiencias recientes del propio Cage dentro del universo relacionado con Marvel. Aunque nunca ha formado parte del UCM como tal, el actor ha protagonizado 'Spider-Noir', la serie de Prime Video centrada en una versión del personaje de Spider-Man ambientada en el Nueva York de los años 30, durante la Gran Depresión.

Precisamente esa producción le permitió trabajar en un registro que, según sus propias palabras, echaba en falta en las historias de superhéroes actuales. Cage interpretaba a Ben Reilly, conocido como The Spider, un investigador privado venido a menos que se ve envuelto en un misterio. No obstante, ha sido cancelada después de una única temporada.

"Una de las cosas que me gustaban de Spider-Noir era que no estaba cortada para llegar a la pelea. Era una historia detectivesca", ha expuesto: "Había un misterio, y me gustaría ver al UCM volver a contar historias y no limitarse a cortar directamente al combate".

Nicolas Cage en 'Ghost Rider'

La relación del actor con Marvel, eso sí, viene de mucho antes. Cage interpretó a Johnny Blaze, también conocido como Ghost Rider, en 'Ghost Rider' (2007) y 'Ghost Rider: Espíritu de venganza' (2012), aunque ambas películas fueron producidas por Sony Pictures y no forman parte del UCM..

Su crítica, por tanto, no procede de alguien completamente ajeno al género. Cage conoce de primera mano el cine de superhéroes y ha dejado claro qué tipo de historias le gustaría volver a encontrar en Marvel: menos énfasis en llegar al siguiente enfrentamiento y más espacio para los personajes, los misterios y la narración.

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