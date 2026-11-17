'The Chosen (Los elegidos)' regresa a España el próximo 17 de noviembre -se podrá ver a través de acontra+-. Lleva años acercándose a la vida de Jesús y de las personas que lo rodearon y una de las claves de la serie está precisamente en su manera de dar forma humana a figuras que conocemos, sobre todo, a través de los textos religiosos, porque detrás de los personajes bíblicos también hay vínculos familiares, dudas, afectos y contradicciones.

En la entrevista que nos concedieron, Vanessa Benavente y Abe Bueno-Jallad, que interpretan a María y Santiago, respectivamente, han explicado cómo se han acercado a sus papeles y qué recursos han utilizado para construirlos sin perder de vista ni su dimensión espiritual ni su lado más cotidiano.

Formando parte de la historia de Jesús

Para Vanessa Benavente, uno de los mayores retos al interpretar a María está en encontrar el equilibrio entre su condición de madre y la conciencia de que Jesús es alguien extraordinario. La actriz explica que recurre a su propia experiencia con sus hijas pequeñas para acercarse a esa relación.

"Hay algo que me gusta usar cuando estoy haciendo escenas con él, que es esa admiración que yo les tengo a mis hijas pequeñas. Esa admiración es la que debe sentir María por Jesús, porque sabe que es una persona que no es 100% de esta tierra".

La actriz considera que esa mezcla de admiración y amor es la mejor herramienta que tiene para acercarse a la dimensión divina del personaje desde una emoción que sí conoce. No se trata únicamente de interpretar a una madre que quiere a su hijo, sino de transmitir también la certeza de que hay algo excepcional en él.

Abe Bueno-Jallad, por su parte, ha tenido que recurrir especialmente a la imaginación para construir a Santiago. A diferencia de otros personajes de la serie, su figura cuenta con pocas referencias en los textos bíblicos, algo que el actor considera una oportunidad para completar los espacios que quedan abiertos. "Mi personaje nunca escribió nada en ningún libro", recuerda, antes de explicar que parte de lo que sí se conoce de él, como su condición de "hijo de trueno" y de primer mártir.

Esa falta de información le ha permitido incorporar elementos propios a su interpretación. "Tengo el lujo de poderme imaginar ciertas partes de su ser", señala Bueno-Jallad, que también reconoce que ha podido rellenar esos huecos con una parte de su propia humanidad.

Los dos intérpretes también han buscado su propio camino frente a las numerosas representaciones audiovisuales y artísticas de la vida de Jesús. Bueno-Jallad recuerda que conocía especialmente la película de Mel Gibson y otra versión de los años setenta, pero que los guiones de 'The Chosen' le hicieron pensar que estaba ante una propuesta diferente. Benavente, por su parte, decidió no revisar otras interpretaciones de María para evitar imitarlas. Sin embargo, al acercarse a esta etapa de la historia, tuvo muy presente 'La Piedad' de Miguel Ángel, una obra que, en sus palabras, transmite "tanto dolor como amor", una combinación que considera especialmente representativa de esta temporada.

La entrevista completa a continuación:

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