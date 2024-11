El universo expandido de Jesucristo. El creador de 'The Chosen' desvela en qué orden podremos ver los nuevos spin-offs de la serie cristiana

No vamos a tardar mucho en volver a ver el relato seriado de la vida de Jesús de Nazaret y sus discípulos... y de forma expandida. Y es que, en lo que 'The Chosen' regresará con su temporada 5 en abril de 2025, tenemos en el panorama un buen puñado de spin-offs que irán aterrizando en los próximos años.

Anunciados el pasado septiembre, este nuevo grupo de series se irán estrenando tanto en los huecos entre temporadas de 'The Chosen' como una vez finalizada la serie con su séptima temporada. Vamos, que tendremos activo este cristiano universo prácticamente lo que nos queda de década.

Los últimos supervivientes

Los primeros en llegar serán 'The Chosen Adventures' y 'The Chosen in The Wild', que llegarán durante 2025, acompañando a la temporada 5. La primera es una serie animada de 14 episodios que sigue a la pequeña Abby, la niña que aparece en la temporada 3 yendo donde Jesús acampa. La segunda es una docuserie de seis episodios con Bear Grylls llevándose al reparto de la serie a una aventura de supervivencia.

Posteriormente, el plan de Dallas Jenkins, creador y prácticamente arquitecto de todo esto, asegura en TheDirect que la idea es estrenar la serie limitada sobre José, el patriarca del Antiguo Testamento, «probablemente antes de la temporada 7 de 'The Chosen'».

No será la única historia del Antiguo Testamento ya que la idea es "continuar" con 'The Book of Moses', que en tres temporadas narrará la historia de Moisés y la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Y sin olvidarnos del Nuevo Testamento, tendremos otra serie con los Hechos de los Apóstoles. Eso sí, tendremos que esperar hasta finalizada 'The Chosen', tal como asegura Jenkins:

«Me echaré una siesta de seis meses y cuando despierte me pondré con 'The Book of Moses' y esa es la serie que queremos hacer después. Va a ser una serie de tres temporadas que nos entusiasma. Está bastante lejos. Todavía tengo una serie de Jesús en la que concentrarme, pero quiero hacer esa serie que, probablemente, saldrá un año o así después de que acabe 'The Chosen'».

De esta manera, el orden de lanzamiento tanto de las temporadas que quedan como de los spin-offs anunciados quedaría de la siguiente manera:

'The Chosen' T5 (abril 2025)

'The Chosen Adventures' (2025)

'The Chosen in the Wild' (2025/2026)

'The Chosen' T6 (2027)

'The Chosen: Joseph' (2027/2028)

'The Chosen' T7 (2028)

'The Book of Moses' (2029)

'Acts of the Apostles'

