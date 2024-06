La gran controversia de 'The Chosen'. La temporada 4 enfurece a los fans con el trágico final de su tercer episodio

Parece que 'La casa del dragón' no es la única serie con giros de ver para creer que estamos viendo estas semanas. Y es que la temporada 4 de 'The Chosen', el relato de las andanzas y milagros de Jesús de Nazaret y los discípulos, estrenó recientemente el que ya adelantaban como su «episodio más controvertido hasta el momento.» Y no es para menos. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

Estamos hablando del desenlace del tercer episodio de la temporada, titulado 'Luna en sangre'. En él ha sucedido toda una tragedia inesperada cuando en medio de una multitud, el romano Quintus (Brandon Potter) apuñala por accidente a Ramah (Yasmine Al-Bustami), matándola en el sitio.

Una muerte inesperada y que desuela a Tomás (Joey Vahedi). Sin embargo, la tragedia es aún mayor cuando este le pide ayuda a Jesús (Jonathan Roumie) para que la cure o resucite y este alega que no es el momento. Una respuesta que ha sido poco o nada entendida por un buen sector de los espectadores de la serie.

"Poco bíblico"

Así no han tardado en salir fans enfurecidos entre proclamas de que «han ido demasiado lejos» y voces que acusaban de no ser bíblicos (como si el resto de 'The Chosen' fuese 100% lo que sale en los Evangelios). De hecho, el propio Dallas Jenkins, creador de la serie ha sido muy consciente de las ampollas que iba a levantar este giro.

«Los miembros del equipo no sabían procesar esto», aseguraba Jenkins hablando de esta escena, que fue escrita no con el propósito de conmocionar a los espectadores sino con cierto «propósito e intención». De hecho, como suele ser habitual, este capítulo abre con un prólogo del Antiguo Testamento que sirva como paralelo a lo que vamos a ver a continuación.

En concreto, eligieron para abrir, el fragmento del Libro segundo de Samuel en el que tras lloros y rezos por la salud de su hijo moribundo, David al ver que finalmente ha muerto se levanta tranquilamente. Tal como explica Jenkins en el "Aftershow":

«David rogó a Dios y el bebé se perdió. Betsabé decía, "¿Cómo puedes estar bien ahora?, ¿Cómo te puedes recuperar de esto?" Y [David] tal como "Pedí y dije no". Y ella "¿Por qué responde algunas plegarias y no otras?" Y [David] dice, "Nunca lo entendí, pero esto es la fe... en lo bueno y en lo mano yo lo adoro."»

Por otro lado, el guionista y director de la serie asegura que, a pesar de que pueda parecer no bíblico, hay otros ejemplos en los Evangelios en los que Jesús no cura; otros en los que la falta de fe hace que no pueda realizar milagros; y que tan solo realiza la resurrección de muertos un par de veces.

