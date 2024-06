La escena de Sangre y Queso de 'La casa del dragón' era todavía más "abiertamente cruel" en el libro. El showrunner justifica las diferencias del final del episodio

Vaya final de episodio nos ha regalado el inicio de la nueva temporada de 'La casa del dragón'. Y es que la serie de HBO han querido comenzar fuerte y mostrar uno de los eventos más crudos y duros de todos los que sucedieron durante la guerra civil de los Targaryen, la llamada Danza de dragones. Por cierto, spoilers del episodio 2x01 a partir de ahora.

Hijo por hijo

Y es que nos encontramos con el suceso conocido como el de Sangre y Queso, los barriobajeros que ejecutaron una de las jugadas más sucias del conflicto. Los últimos minutos del episodio nos mostraban a un carnicero y un cazarratas colándose en la Torre de la Mano, aparecer en los aposentos de los infantes Jaehaerys y Jaehaera y descuartizar al heredero del Trono de Hierro en un plan de venganza.

Una secuencia tan cruda como nos tiene acostumbrados la franquicia creada por George R. R. Martin pero que tiene unas cuantas notorias diferencias con el material fuente: el libro 'Fuego y Sangre' en el que el escritor relata a modo de cronista enciclopédico la historia de Poniente. Y, ya os adelanto, lo que hemos visto ha sido la versión light de lo que pasó.

Básicamente, según se relata en el libro, estos dos innombrables (sus nombres verdaderos se perdieron hace tiempo ya) se encontraron primero con Alicent (Olivia Cooke), la maniataron y asesinaron a la criada. Luego esperaron a que Helaena trajera a sus tres niños —los gemelos Jaehaerys y Jaehaera, que en la serie son algo más mayores, y Maelor, de tan solo dos años (y no existe en la serie)— presentándose como cobradores de deudas ("hijo por hijo").

Así, la madre debía elegir a qué hijo matarían Sangre y Queso. Dicen las crónicas que conservó la calma y que, de hecho, se ofreció en lugar de sus hijos. Oferta que fue rechazada («una esposa no es un hijo», le respondieron). Advertida de que si no se decidía lo mismo violaban a la niña, Helaena (Phia Saban) señaló al pequeño Maelor, no se sabe si por la corta edad o porque Jaehaerys era el heredero.

Sin embargo, Queso y Sangre no cayeron en la trampa y tras decirle al pequeño Maelor que «Tu mamá quiere tu muerte» decapitaron al heredero de un sablazo, huyendo con la cabeza de Jaehaerys. Helaena quedó traumatizada de por vida y ni siquiera podía mirar a los ojos a su hijo pequeño.

Una escena ligeramente cambiada en su paso a pantalla por dos motivos. El primero: Maelor no existe debido a que tuvieron que "acelerar" cosas para fabricar la línea temporal de la serie (los niños son más jóvenes) y por razones logísticas (básicamente, no tener que cambiar a los actores).

El segundo: la idea era centrarnos en la aparentemente inocente reina, que ve de repente la muerte yendo a visitarla. Para Ryan Condal, el creador y showrunner de la serie:

«El otro [elemento] era el querer que esto sea una experiencia visceral para Helaena, de la que creo que mucha gente diría que es la persona más inocente de cualquiera de los lados de este conflicto y que se encuentra en medio del fuego cruzado de estos ajustes de cuentas, golpes y contragolpes que está pasando entre ambos lados. Parecía como si fuese el centro dramático que era importante que fuera hecho.»

No es el único cambio, también se le da un papel mucho menos ambiguo a Daemon (Matt Smith) en esta conspiración asesina, con, de hecho, la instrucción clara de asesinar a Aemond, mientras que en el libro parece mucho más ambivalente con ese "hijo por hijo" —amén de que usó a una intermediaria (llamada Miseria) para contactar con el carnicero y el cazarratas. Para Condal, es un Daemon diferente:

«Escucha, me encanta la escena en el libro. Me afectó muchísimo la primera vez que la leí. Pero habla de un Daemon diferente, creo, que el que hemos dramatizado en pantalla. Mira, él es capaz de hacer cosas chungas, pero el momento del libro es tan abiertamente cruel»

