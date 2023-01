"¡No confío en esta gente!". Paddy Considine confiesa el truco que usó en 'La casa del dragón' para que una de las mejores escenas de la serie quedase a su gusto

El regreso del universo 'Juego de Tronos' con 'La casa del dragón' tuvo un éxito impresionante, lo cual llevó a que HBO no dudase en renovarla por una segunda temporada. Lo más probable es que no veamos la nueva entrega hasta 2024, por lo que hasta entonces solo nos queda hablar de lo que ya hemos visto y quizá os interese cómo consiguió Paddy Considine que no se cambiase la que acabó siendo una de las mejores escenas de la primera temporada.

Cuidado con los spoilers de 'La casa del dragón' de aquí en adelante.

La escena en cuestión es de 'El señor de las mareas', octavo episodio de la primera temporada. Quien haya visto la serie seguro que no se ha olvidado del momento en el que un muy debilitado Viserys sube por última vez al trono, se le cae su corona y Daemon le ayuda a subir y vuelve a ponerle la corona en su cabeza. Inolvidable, pero inicialmente no estaba pensado que eso sucediera.

"Tuve que asegurarme de que se caía todas las veces"

Ya en su momento se dijo que había sido improvisado, pero también que se rodó tanto con la corona tanto cayéndose como quedándose en la cabeza de Viserys y que finalmente se optó por mantener ese instante mágico que se encontraron en pleno rodaje. Pues bien, Considine ha dejado claro qué fue lo que sucedió exactamente y cómo logró que no les quedase otra que dejarlo en el episodio:

Lo que no sucedió no es tanto que fuera improvisada como que estaba subiendo por esas escalones, tenía puesta una cabeza de goma y una corona ligeramente más grande. Subí por los escalones y la corona se cayó de forma natural y en lugar de cortar o salirse del personaje, Matt la cogió, yo le miré, subimos hasta el trono, puso la corona en mi cabeza y eso fue todo.

Esa era la escena, pero algunas veces haces eso en un trabajo y la gente se pierde el momento. He trabajado con directores que no verían algo así como uno de esos momentos. Fui donde Geeta Vasant Patel, que dirigió esa episodio, tan rápido como pude para decirle que ese momento tenía que quedarse porque era increíble. Y para asegurarme de que se quedaba, tuve que asegurarme de que se caía todas las veces. ¡No confío en esta gente!

Después de eso, Considine alabó el trabajo de la directora, destacando que estuvo atenta a captar todos los pequeños detalles que el actor dio a Viserys en su último episodio en la serie. Pero eso lo supo a posteriori y no quiso arriesgarse a que el detalle de la corona acabe perdiéndose como lágrimas en la lluvia...

