Robert Pattinson ya quería ser James Bond hace 15 años: "A lo mejor dentro de 20 años"

Robert Pattinson acaba de cumplir uno de los sueños que ya tenía cuando todavía era uno de los rostros más reconocibles de 'Crepúsculo'. El actor británico ha sido confirmado como el nuevo James Bond en la etapa que prepara Denis Villeneuve, un papel que, según unas declaraciones recuperadas de 2011, ya le interesaba muchísimo.

Por aquel entonces, sin embargo, consideraba que todavía no había llegado el momento de ponerse en la piel del agente secreto. De hecho, sus palabras reflejan que tenía bastante claro cómo quería afrontar ese posible reto: antes de convertirse en 007, necesitaba dejar atrás su imagen de ídolo adolescente y endurecerse un poco más.

Saltando de un icono a otro

La frase que se ha recuperado tras conocerse su elección refleja precisamente aquella cautela. Cuando le preguntaron por la posibilidad de interpretar a 007, Pattinson habría respondido: "Sí, obviamente me encantaría, pero no creo que sea mi momento. A lo mejor dentro de 20 años".

El actor también habría explicado que no quería que el personaje se reinventase como un Bond demasiado joven y con aspecto de adolescente. "Ahora mismo, nada peor que poner a un Bond con cara de niño y reinventarlo como un chico pijo. Necesito endurecerme un poco más", señalaba en aquella conversación.

Cuando realizó aquellas declaraciones, Pattinson tenía 25 años y se encontraba en plena popularidad por el éxito de 'Crepúsculo'. La saga cinematográfica, basada en las novelas de Stephenie Meyer, le convirtió en un fenómeno internacional y en uno de los actores jóvenes más reconocidos de su generación. Su imagen estaba entonces estrechamente ligada a Edward Cullen, el vampiro que conquistó a millones de espectadores.

Desde entonces, su trayectoria ha experimentado una transformación importante. El británico ha buscado alejarse de la imagen de ídolo juvenil con la que se dio a conocer y ha participado en proyectos de directores como David Cronenberg, Claire Denis, Robert Eggers y Christopher Nolan.

Películas como 'Cosmópolis', 'Good Time', 'High Life' o 'El faro' le permitieron demostrar una faceta interpretativa mucho más arriesgada, mientras que su incorporación al universo de DC como Bruce Wayne en 'The Batman' confirmó que también podía encabezar grandes producciones.

Quince años después de aquella entrevista, Pattinson ha conseguido el papel que entonces veía todavía lejano. Su elección como James Bond supone un nuevo paso en esa evolución profesional y le coloca al frente de uno de los personajes más icónicos del cine. El actor sucederá a Daniel Craig, que interpretó al agente secreto en cinco películas, desde 'Casino Royale' hasta 'Sin tiempo para morir'.

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