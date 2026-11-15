El síndrome del impostor que persigue a Charlize Theron: "Pienso que van a despedirme"

Ganar un premio Oscar no siempre es suficiente para dejar atrás las inseguridades profesionales. Charlize Theron lo sabe bien. Pese a haberse convertido en una de las actrices más reconocidas de Hollywood, la intérprete sudafricana reconoce que todavía convive con el miedo a no estar a la altura de las expectativas. Una sensación que, según explica para ELLE, reaparece cada vez que comienza un nuevo proyecto.

"Cada vez que empiezo un trabajo sigo teniendo miedo. Pienso que van a despedirme, que descubrirán que soy una actriz terrible y que se darán cuenta de que todo lo que aparento es una mentira", confiesa. Una declaración que pone sobre la mesa el síndrome del impostor, incluso en una trayectoria tan consolidada como la suya.

La mujer en Hollywood

Pero la conversación va mucho más allá de sus inseguridades. Theron también aprovecha la ocasión para señalar uno de los problemas que, a su juicio, siguen condicionando las oportunidades de las mujeres en la industria cinematográfica: el doble rasero a la hora de valorar los fracasos comerciales.

"Las mujeres tienen que trabajar muchísimo más para recuperarse de un fracaso. Cuando una película no funciona y su protagonista es un hombre, se suele pensar que quizá el proyecto no ha salido bien. Con las mujeres, en cambio, la culpa suele recaer sobre ellas", denuncia la actriz.

La intérprete considera que esta diferencia también afecta a la financiación de las películas y a las historias que llegan finalmente a las pantallas: "Los inversores están más dispuestos a apostar por una estrella masculina. Me pregunto cuántas historias maravillosas nos habremos perdido porque alguien tuvo demasiado miedo de confiar en una mujer".

Desde su propia productora, Denver and Delilah Productions, Theron intenta contribuir a cambiar ese panorama y defender relatos más diversos. "No puedes contar las historias universales y diversas de este mundo sin las mujeres y su participación. Simplemente, es imposible", sostiene.

Charlize Theron en 'La vieja guardia'

La actriz también recuerda el impacto de las denuncias contra Harvey Weinstein, el poderoso productor señalado por numerosas mujeres por agresiones y abusos sexuales. Theron asegura que sus propias experiencias con él le hicieron reflexionar sobre la importancia de escuchar las señales de alarma y confiar más en la intuición.

"Es un momento para que todos volvamos a educarnos. No solamente los hombres, también las mujeres", explica. Además, insiste en que el respaldo masculino resulta fundamental para avanzar: "No quiero restar importancia al apoyo que estamos recibiendo de los hombres en esta lucha, porque no podemos hacerlo solas".

Por último, la ganadora del Oscar por 'Monster' habla de su faceta más personal y de las preocupaciones que comparte con cualquier madre. Theron, que tiene dos hijas adoptivas, asegura que su principal deseo es que puedan crecer seguras y desarrollar todo su potencial. "Quiero que estén a salvo y que puedan alcanzar todo lo que son capaces de conseguir. Cuando siento que eso está amenazado, me vuelvo un poco psicópata. Mataría por ellas", bromea antes de añadir: "¡Algún día utilizarán esto como prueba en un juicio!".

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