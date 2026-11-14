Akira Toriyama rompió el molde con Goku. El creador de 'Dragon Ball' quería "un héroe tonto que resulte ser fuerte"

Es cierto que Akira Toriyama tuvo sus propias inspiraciones para 'Dragon Ball', como Viaje al Oeste y las películas de Jackie Chan. Pero sí que se puede decir que con Goku rompió moldes y marcó un antes y un después para los protagonistas de manga shonen.

Goku es un héroe risueño, optimista e ingenuo, que se toma la vida de una manera muy diferente a otros protagonistas más taciturnos y serios. Su personalidad no es accidental, y es que Toriyama siempre tuvo muy claro el tipo de personaje que quería que liderase su manga.

Que no te lo veas venir

Goku ha creado escuela, pero lo cierto es que fue bastante revolucionario en su momento, y todavía continúa siéndolo. Su personalidad ingenua y despreocupada es uno de los sellos de identidad de 'Dragon Ball', aunque exaspere tanto a sus aliados como a sus enemigos en muchas ocasiones.

Una curiosa combinación de fuerza física descomunal, porque, al fin y al cabo, Goku es el guerrero más poderoso de la Tierra, y un cerebro que muchas veces deja bastante que desear. Pero para Toriyama esta combinación era indispensable y una fórmula que no podía fallar, especialmente porque a él le hacía mucha gracia y era el primero que se lo quería pasar bien dibujando 'Dragon Ball'.

"Siempre dibujo protagonistas fuertes. No es solo Goku, son todos así, creo que es fácil dibujar a tipos con una fuerza sobrehumana, y también es más divertido", dijo Toriyama en 2015 en una entrevista con la Shonen Jump. "Pero creo que también me gusta cuando ese tío tonto y despistado resulta ser tremendamente fuerte. Como en las películas de kung-fu, cuando el viejo esmirriado resulta ser un maestro de las artes marciales. Me encanta ese tipo de cosas".

Aquí se vuelve a ver la admiración de Toriyama por Jackie Chan, quien era el único actor que verdaderamente tenía su sello de aprobación para haber interpretado a Goku en acción real. Esta "imperfección" de su protagonista también lo convirtió en alguien mucho más cercano, que se despistase con las reglas sociales o situaciones cotidianas, y a quien fuera difícil tomar en serio... Hasta que llegaba el momento de medirse en combate. Entonces es cuando Goku se pone serio y deja de lado, lo justito, su lado más inocente.

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