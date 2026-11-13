Un vibrante entretenimiento del director de 'John Wick' y 'Bullet Train': 'Cómo robar un banco' es la película de acción anticapitalista del año

El cine ha contado tantas historias de atracos que la idea de ofrecer algo nuevo se antoja como una misión prácticamente imposible. Sin embargo, son relatos que pueden tener mucho gancho y atraparnos por diferentes motivos, desde personajes magnéticos hasta grandes escenas de acción, sin olvidarnos de giros de guion que puedan pillar por sorpresa al espectador.

En el caso de 'Cómo robar un banco', el nuevo thriller de acción de David Leitchh, se opta por un estilo juguetón para enganchar al espectador con la promesa de un entretenimiento vibrante y con espíritu de crítica social hacia el capitalismo. Inicialmente sí que consigue de forma holgada su propósito, pero da la sensación de que se la va la fuerza por la boca y acaba llegando algo renqueante al final.

De más a menos

'Cómo robar un banco' cuenta la historia de una banda de ladrones que sabe muy bien qué tiene que hacer para escaparse sin que los atrapen, hasta el punto de que incluso graban vídeos que comparten en redes sociales para enseñar al resto cómo hacerlo. Obviamente, eso lleva a que la frustración policial sea cada vez mayor, especialmente para el agente del FBI que no quiere que todo se vaya al traste cuando ya no le queda casi nada para poder jubilarse.

Sobre el papel, ingredientes más o menos convencionales, pero si algo tiene 'Cómo robar un banco' es una energía contagiosa durante su arranque, logrando introducir al mismo tiempo detalles para asentar la personalidad de sus protagonistas de una forma que no se sienta como un mero trabajo de exposición. Y todo ello aliñado con explosivas escenas de acción que además encajan muy bien con el tono que se busca potenciar.

Aquí lo visual tiene mucha importancia, permitiéndose tanto planos muy cortos cuando lo requiere la situación como sostener otros bastante más largos, incluso aunque sea simplemente para mostrar a una persona yendo de un sitio a otro. Además, el guion de Mark Bianculli es una efectiva base para apostar por un tono ligeramente jocoso que hace que uno se deje llevar con alegría, esperando entonces pasárselo igual de bien a lo largo de todo el viaje.

Curiosamente, el personaje que mejor refleja eso y que resulta sintomático de todas las virtudes y limitaciones de 'Cómo robar un banco' es el interpretado por Zoë Kravitz. Vista la película entera, queda claro que no es más que una herramienta narrativa perfectamente prescindible a poco que su guionista confiase un poco en la solvencia de las fuerzas del orden, pero también es el personaje más divertido de todos.

De hecho, hay una escena muy concreta en la que queda maniatada que marca un cambio bastante claro tanto en su personaje como en el enfoque de 'Cómo robar un banco'. Lo que hasta entonces parecía casi un juego, muy colorido y con un ritmo ágil, se ralentiza y vuelve más serio. Hay incluso un punto intermedio minutos de eso que es un claro pico dramático que antecede a ese último acto con el que terminar de dar sentido a todo, pero es que ahí es cuando la película se vuelve mucho más convencional.

¿Quiere decir eso que 'Cómo robar un banco' de repente se vuelva una mala película' No, pero sí que ese enfoque vistoso del arranque -el cual también podría resultar incluso molesto a algunos espectadores, pero para mí es una de sus principales fortalezas- se diluye, haciendo así más evidentes sus intenciones y que tampoco tiene un tremendo arsenal a su disposición.

Sí es cierto que se crea un sentido de la camaradería bastante creíble entre los atracadores, pero cada uno de ellos por separado resulta mucho menos estimulante. Y es una pena, porque hay ahí actores con talento más que demostrado y sus motivaciones son algo con lo que resulta fácil identificarse, pero no da la sensación de que estén lo suficientemente trabajados y te importa más lo que hacen que quiénes son. Y hay momentos en los que prima mucho lo segundo.

Lo curioso es que la película sigue buscando también entonces tener un ritmo vibrante, pero al reducir esos "adornos" visuales que le daban más personalidad en beneficio de las motivaciones específicas, lo que se consigue es que las debilidades del guion sean más evidentes, pues el trasfondo de los personajes nunca tiene el mismo gancho.

Ahí seguramente habría funcionado mejor mantener ese toque excéntrico hasta el final, aunque en 'Bullet Train' ya le pasó a Leitch que todo se descontrolaba un poco. La cuestión es que aquí tampoco han conseguido que conectemos con los protagonistas a un nivel similar a Keanu Reeves en 'John Wick', donde ejerció como codirector no acreditado, lo que lleva a que el gran clímax carezca de la fuerza necesaria.

Al final queda una sensación rara, porque incluso entonces sigue siendo al menos un pasatiempo pasable -e incluso deja con curiosidad sobre esa posible secuela a la que deja la puerta abierta-, pero es que hemos ido viendo cómo todo iba perdiendo gas y aquello que mejor funcionaba se reducía en beneficio de algo que no compensa el cambio. Eso además se agrava por contar con muy buenos actores que daban bastante más de sí de lo que pueden mostrar aquí.

Pese a todo, sigue siendo mas más satisfactoria que 'Ruta de Escape', la otra gran película de atracos de Amazon MGM Studios de este año, enriquecido por su mensaje anticapitalista y por ese enfoque vistoso que le da mucho vigor a su primera hora. Lástima que no mantenga el nivel durante todo su metraje.

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