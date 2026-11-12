La leyenda de Muhammad Ali ya se ha contado muchas veces, pero 'El más grande' demuestra que su legado va más allá del ring

Hay figuras cuya dimensión histórica termina eclipsando a la persona que hay detrás, y Muhammad Ali es una de ellas. Su trayectoria como boxeador, su activismo y su manera de desafiar las convenciones sociales lo convirtieron en un icono mundial, pero también en un personaje cuya vida se ha contado en numerosas ocasiones.

Ahora, Prime Video recupera su historia con 'El más grande' ('The Greatest'), una serie de ocho episodios creada por Ben Watkins ('Cross') y desarrollada en colaboración con el patrimonio del propio Ali. Con Michael B. Jordan y Shawn 'Jay-Z' Carter entre sus productores ejecutivos, la ficción propone una mirada más íntima y compleja a los primeros años de Cassius Clay, desde su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 hasta su consagración como campeón mundial de los pesos pesados en 1964.

En la piel de una leyenda

La serie arranca en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, cuando Cassius Clay, con apenas 18 años, consigue la medalla de oro para Estados Unidos. A su regreso a Louisville, el joven boxeador descubre que el reconocimiento deportivo no ha cambiado la realidad de una ciudad marcada por el racismo y la segregación.

Allí, en casa, encuentra el cariño de su madre, Odessa (Dana Gourrier), y de su hermano Rudy (Kai Parham), pero también una relación complicada con su padre, Cassius Clay Sr. (Omari Hardwick), un hombre cariñoso a su manera, pero también muy marcado por el alcoholismo, la violencia y sus propias frustraciones. Mostrar esas contradicciones permite que la ficción se aleje del retrato idealizado y presente a Ali como alguien que también tuvo que enfrentarse a las heridas de su entorno.

A lo largo de sus ocho episodios, la serie sigue los primeros pasos de Cassius en el boxeo profesional, su relación con el entrenador Angelo Dundee (Giovanni Ribisi), su acercamiento al islam y su amistad con Malcolm X (Michael Ealy). Todo ello mientras se prepara para enfrentarse a Sonny Liston (Amin Joseph) y conquistar el título mundial en 1964.

Sin embargo, la serie encuentra buena parte de su interés fuera del ring, al conectar la evolución personal del protagonista con las tensiones raciales y los movimientos sociales de la época. También reserva espacio para otros personajes, como Liston o Cassius Sr., cuyas experiencias ayudan a dibujar un panorama más amplio de las dificultades a las que se enfrentaban los hombres negros en Estados Unidos.

El gran descubrimiento de la producción es Jaalen Best, que asume el reto de interpretar a una figura tan reconocible sin quedarse en la simple imitación. El actor reproduce con notable precisión la voz, los gestos y la presencia física de Ali, incluidos sus ingeniosos juegos de palabras y sus provocaciones a los rivales, pero también sabe mostrar al joven que se esconde detrás de esa personalidad arrolladora.

Boxeo con contexto y personalidad

Las escenas de combate son otro de los grandes atractivos de la ficción. La puesta en escena reproduce enfrentamientos históricos como los de Sonny Liston contra Floyd Patterson o el combate de Ali contra Henry Cooper en Londres, con un trabajo de cámara que transmite la intensidad y la crudeza del boxeo. Jaalen Best también destaca por su preparación física y por la manera en que recrea el juego de piernas y los movimientos característicos del deportista.

Ben Watkins no oculta su admiración por Ali y, en ocasiones, la serie se permite ciertos adornos para reforzar la dimensión legendaria del protagonista. También hay personajes secundarios que quedan menos desarrollados, especialmente algunas de las figuras femeninas y Rudy, cuya historia personal apenas encuentra espacio.

Aun así, la serie funciona como algo más que una sucesión de victorias deportivas: es el retrato de un hombre que empezó a construir su propia identidad en una sociedad empeñada en limitarla. La primera temporada se detiene justo cuando Cassius Clay está a punto de convertirse definitivamente en Muhammad Ali, dejando abierta la puerta a continuar una vida que todavía tenía por delante algunos de sus capítulos más extraordinarios.

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