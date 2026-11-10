James Gunn y Peter Safran pierden las riendas de DC Studios: Las claves de una ruptura marcada por las tensiones internas

La salida de James Gunn y Peter Safran de la dirección de DC Studios no fue una decisión improvisada ni un simple movimiento dentro del organigrama de Warner Bros. Detrás del relevo hay meses de tensiones, diferencias sobre el control creativo y una nueva estrategia empresarial impulsada por Skydance. Tanto es así que la pareja de ejecutivos creía tener asegurada su continuidad e incluso trabajaba ya en los planes para una tercera película de Superman.

Según una información de The Hollywood Reporter, los acontecimientos dieron un giro definitivo el viernes 6 de noviembre, cuando David Ellison y Ynon Kreiz, máximos responsables de Skydance, se presentaron en las oficinas de Gunn y Safran en los estudios de Warner Bros., en Burbank. Allí les comunicaron que el plan había cambiado y que ya no continuarían al frente de la división.

La noticia sorprendió especialmente porque ambos habían recibido garantías anteriores de que formarían parte de la nueva estructura empresarial. Además, su salida llega después de cuatro años al frente de una de las marcas más importantes del entretenimiento.

El principal problema estaba en quién tenía la última palabra. Antes de la adquisición de Skydance, Gunn y Safran dependían directamente del consejero delegado de Warner Bros., David Zaslav. Sus contratos contemplaban mantener esa relación incluso ante un cambio de propiedad. Sin embargo, Josh Greenstein y Dana Goldberg, responsables de la división cinematográfica de Skydance, buscaban centralizar bajo su supervisión toda la producción de películas.

El modelo anterior chocaba frontalmente con esa intención. Los responsables de DC estaban acostumbrados a controlar prácticamente todos los aspectos de sus proyectos. "Tenían la última palabra sobre películas, series de televisión y animación", explica una fuente consultada por el medio estadounidense.

A esto se sumó, según varias fuentes, la falta de comunicación entre ambas partes. Los responsables de DC no habrían compartido con suficiente rapidez sus planes, detalles de los proyectos y material audiovisual con los nuevos responsables cinematográficos. Finalmente, Greenstein y Goldberg se impusieron en la disputa interna.

Jeremy Latcham, el elegido para dirigir DC Studios

El sustituto tampoco era precisamente el nombre que muchos podían imaginar. Skydance ha apostado por Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel Studios y productor de películas como 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones'. Su trayectoria reciente se había alejado de las grandes franquicias comerciales para centrarse en proyectos de carácter inspirador y familiar.

De hecho, Latcham participó en Wonder Project, una productora especializada en contenidos para públicos vinculados a la fe y la familia. En el pódcast 'Bible Bros' explicó el motivo de ese cambio de rumbo: "Tenía la persistente sensación de que necesitaba hacer más películas que tuvieran un significado más profundo para mí".

También definió su ambición con una frase bastante reveladora: "Hagamos el HBO del público que busca contenidos sobre fe y familia. Intentemos crear películas y series que restauren la fe en cosas en las que merece la pena creer".

Su nombramiento tiene, además, una curiosa conexión con Gunn. Latcham fue uno de los ejecutivos que defendió su contratación para dirigir 'Guardianes de la Galaxia' en Marvel, una decisión que terminó convirtiendo al cineasta en uno de los nombres más reconocibles de Hollywood.

'Superman' tampoco habría convencido del todo a Skydance

Las diferencias organizativas no serían el único motivo del cambio. La nueva dirección también habría cuestionado los resultados económicos y el impacto cultural de las películas de DC. Aunque 'Superman' recaudó 618 millones de dólares en todo el mundo y fue rentable, la percepción de Skydance es que no alcanzó el impacto que debería tener una producción de esas características. 'Supergirl', por su parte, habría sido considerada un desastre por el nuevo equipo.

Rodaje de 'Superman'

Todo esto deja en el aire los planes de Gunn. El director ya había terminado 'Man of Tomorrow', prevista para julio de 2027, y, según las fuentes de THR, estaba escribiendo una tercera entrega para completar una trilogía. Su intención era estrenar una película de Superman cada dos años e incluso explorar una posible conexión con la Liga de la Justicia.

Por ahora, el cineasta parece dispuesto a recuperar el control de su faceta creativa. En Instagram reconoció que echaba de menos a las personas con las que había trabajado, pero también expresó su alivio: "Estoy increíblemente aliviado y emocionado por volver a dedicarme exclusivamente a hacer películas".

Gunn y Safran conservarán vínculos con Warner Bros., aunque con menos capacidad de decisión. La gran incógnita es cuánto de la planificación que ambos presentaron en 2022 llegará finalmente a la pantalla. Para los seguidores de DC, la incertidumbre vuelve a instalarse en una franquicia que necesita, más que nunca, estabilidad y una dirección clara.

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