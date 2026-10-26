James Gunn defiende el modelo del nuevo DCU y carga contra la fórmula Marvel: "No me gusta que las historias tengan que conducir a algo más"

Hace unos días, escribiendo un texto reflexionado sobre 'Clayface' y cómo la película centrada en el villano de Batman, pese a no brillar con especial intensidad, se las apaña para ofrecer una experiencia sólida y con personalidad propia, no dudé en destacar como su principal virtud el hecho de no tener que rendir cuentas a ningún universo compartido plagado de cameos, tramas interconectadas entre producciones y escenas poscréditos.

Alternativo, que no compartido

Ahora, James Gunn ha defendido esta aproximación a los títulos e historias de su DC Universe en un hilo de Threads en el que ha salido al paso de una crítica a un presunto caos narrativo dentro del proyecto. En ella, tras enumerarse varias de las producciones estrenadas hasta la fecha, incluyendo las recientes 'Supergirl', 'Lanterns' y la mencionada 'Clayface', se hace una pregunta: "¿Para qué se está haciendo esto?".

El comandamás del proyecto, junto a su inseparable Peter Safran, no dudó en hacerse eco de esta pregunta para dejar claro que su DCU solo es un universo alternativo en el que las historias individuales tienen un peso específico, huyendo de la exitosa —al menos hasta el fin de la Saga del Infinito— fórmula Marvel:

El Universo DCU no es más que un universo alternativo; podemos adentrarnos en él en cualquier lugar o momento y contar ESA historia. No me gusta la idea de que las historias individuales no tengan sentido a menos que conduzcan a algo más. Me resulta extraño que la gente no lo entienda, porque Star Wars lleva, en esencia, 50 años haciendo precisamente eso en películas, series, videojuegos y libros, aunque hay que reconocer que sin esa variedad tonal.

En lo que respecta a 'Clayface', parece que la jugada no le ha salido mal del todo a DC Studios, ya que su desembolso de 44 millones de dólares ha sido prácticamente igualado durante un primer fin de semana en el que ha recaudado 43 millones en la taquilla de todo el mundo con su cóctel de body horror, thriller y orígenes villanescos orquestado por James Watkins. Sin duda, una alegría que mitiga ligeramente el descalabro sufrido con la malograda 'Supergirl'.

La próxima piedra en el camino del proyecto de Gunn la marcará 'Man of Tomorrow', la continuación de 'Superman' que, según explicó su director, "contendrá muchos personajes presentados en otras historias, pero no significa que esas otras historias solo existan para sentar las bases de lo que ocurre en ella". Eso esperamos, James... Eso esperamos.

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