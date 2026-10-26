Esta noche en TV, Robert Redford y Jane Fonda emparejados en una encantadora película con la que recordarlos por siempre

Jane Fonda tenía razón al señalar en su momento, donde estaban proliferando los homenajes, que tenía más sentido que estuviera ella recordando a Robert Redford antes que otras actriz, dado que protagonizó más películas con la ya difunta estrella. Varias cintas compartiendo química en pantalla, pero en ninguna como en ‘Descalzos por el parque’ (’Barefoot in the Park’).

No se necesitan zapatos cuando se está enamorado

Película más memorable que icónica en sus respectivas filmografías, esta apacible comedia romántica sesentera adaptó con éxito una obra teatral de aquella época. Convirtiendo sus 2 millones de dólares de presupuesto en un éxito de 30 millones, la película consiguió conquistar y puedes comprobar por qué hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:35 (también se puede encontrar en streaming a través de Filmin).

Un abogado joven pero cauto, que intenta volverse la imagen de la sensatez y la mesura, acaba cometiendo un acto impetuoso con una mujer bastante opuesta a él. Ella es apasionada y vitalista, cometiendo acciones a veces cuestionables, pero ambos tienen un flechazo tan profundo que se casan poco después de conocerse. El reto ahora será mantener este matrimonio en circunstancias poco propicias.

En sus momentos más alocados y atrevidos, ‘Descalzos en el parque’ logra evocar a esas comedias matrimoniales italianas que estaban triunfando en la época. Pero, en su mayor parte, opta por cambiar el bombardeo de risas por una quietud en el drama de la pareja que a veces roza la melancolía.

Era un tono muy habitual en el cine romántico de aquella época, y tanto Redford como Fonda se acomodan a los formatos dado que todavía no había llegado el cambio real en el estilo de Hollywood del que formaron parte de manera gloriosa. Sí que desarrollan un carisma de estrellas que supieron arrastrar a la siguiente etapa.

Es el entendimiento mutuo y su buen hacer en sus respectivas distancias lo que termina dando a ‘Descalzos en el parque’ su carácter memorable, el que ha provocado que imágenes de la película aparecieran en los homenajes a Redford. A bien seguro también estarán en los de Fonda, porque es uno de esos clásicos imperfectos que perduran por el cariño que han cultivado.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas románticas de la historia