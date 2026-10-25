Sylvester Stallone desvela que ha escrito una nueva película de 'Rocky': "Sería una buena oportunidad para explorar la vida fuera del ring"

El 22 de enero del próximo 2027 se estrenará en nuestras salas e cine 'Yo soy Rocky', el biopic en el que el director Peter Farrelly explorará los duros inicios de Sylvester Stallone en la industria cinematográfica y el tortuoso proceso creativo —y comercial— que llevó al actor, realizador y guionista a poner la primera piedra de una de las franquicias deportivas más longevas y prestigiosas de la historia del medio.

Rocky para rato

Pues bien, si este homenaje te suena a panegírico post mortem, hay que decir que nada más lejos de la realidad, ya que según ha confirmado Stallone durante una entrevista con TV Insider, la saga 'Rocky' podría continuar creciendo con un nuevo largometraje que ya está plasmado sobre el papel, y cuyo libreto ha concebido como un proyecto personal.

He escrito otro capítulo de la saga de Rocky, y creo que sería una buena oportunidad para explorar la vida fuera del ring, cómo está cambiando el mundo a su alrededor y cómo su barrio ya no es lo que era, y cómo él se dedica a ayudar a los más desfavorecidos, pero no sé si realmente resultaría tan interesante para la mayoría de la gente. Así que lo he escrito simplemente para mí mismo.

No obstante, más allá del enésimo drama crepuscular de Rocky Balboa, parece que Stallone estaría mucho más interesado en ver una precuela que narrase los inicios del púgil italoamericano en la década de los 60. Y ojo, que no seré yo el que le haga ascos a un proyecto de ese corte.

Podría haber una oportunidad para hacer una precuela, porque creo que es fascinante ver de dónde proceden estos personajes en concreto y tengo muchas ideas sobre cómo se cruzaron sus caminos. Durante ese periodo concreto, los años 60, se produjo una gran transición en el país, en la música y en muchos otros aspectos de la sociedad, así que me encantaría llevar a cabo ese proyecto.

Con o sin Stallone a bordo, Michael B. Jordan ha demostrado que la franquicia está en muy buenas manos tras recoger el testigo de Ryan Coogler y Steven Caple Jr. en la tercera entrega de 'Creed'; la serie de spin off cinematográficos que, tal y como afirmó en 2025, seguirá adelante tarde o temprano con la cuarta parte. Si tiene el nervio y el buen hacer de sus predecesoras, bienvenida sea.

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