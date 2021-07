"Rocky se dejaba ganar al final". Sylvester Stallone explica que el guion original de la mítica película de boxeo era mucho más oscuro

Sylvester Stallone celebró su 75 cumpleaños este pasado martes 6 de julio. Eso ha hecho que los medios de comunicación presten especial atención a su figura, y The Hollywood Reporter ha recuperado una antigua entrevista al actor en la que explicaba que el primer guion de 'Rocky' era mucho más oscuro que la versión que acabó rodándose.

No quería involucrarse en ese mundo

El principal artífice de 'Los Mercenarios' comentaba que entró en un frenesí de escritura que le llevó a completar un guion de 90 páginas en apenas tres días, del cual "quizá el 10% se quedó en el guion final". Esa primera versión era mucho más oscura, en la línea de los antihéroes de la época, y además contaba con un cambio muy importante en su desenlace:

El personaje era muy oscuro. De hecho, se dejaba ganar al final. Y Mickey resultaba ser un racista muy enfadado. El motivo por el que Rocky se dejaba ganar era porque no quería involucrarse en ese mundo. Él decía: "Preferiría ser quien soy y simplemente tener todo este odio a mi alrededor"

La primera persona que tuvo la oportunidad de leer esa versión inicial fue Sasha Czack, su esposa entre 1974 y 1985, a quien no le gustó nada, según desvela el propio Stallone: "Me dijo que "No me gusta, Rocky parece muy desagradable"". Eso le llevó a trabajar en diferentes versiones hasta la que acabó dando forma a una de las películas más míticas de su carrera.

Además, está claro que la historia de Rocky Balboa jamás se hubiese convertido en una longeva franquicia de haber dado ese final a la primera entrega.