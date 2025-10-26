HOY SE HABLA DE

"Esquivé esa bala durante dos o tres años". Sylvester Stallone explica por qué se negó en rotundo a que Rocky muriera

La estrella exigió que Ryan Coogler cambiase el guion de 'Creed'

Rocky Stallone
3 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
13981 publicaciones de Mikel Zorrilla

El personaje más importante de la carrera de Sylvester Stallone es Rocky Balboa. Su carrera despegó gracias a él y acabó interpretándolo en ocho películas. Eso sí, en las dos últimas como personaje secundario en la saga 'Creed', donde le insistieron en que Rocky muriera, pero él se negó en rotundo a aceptar la petición de Ryan Coogler.

"Nunca me sentí cómodo"

Por lo visto, la visión original de Coogler llevaba a que Balboa muriese, pero Stallone nunca se sintió cómodo con esa opción e hizo presión para evitar su fallecimiento y cambiar el guion. Así lo explica el actor en Dark Horizons:

Nunca me sentí cómodo. Esquivé esa bala durante dos o tres años, y Ryan Coogler insistía... Pero no quería hacerlo porque, tal como lo había escrito, Rocky muere. Le da la enfermedad de Lou Gehrig. Y dije: «Me obsesionan mucho los personajes que mueren. Preferiría que se subieran a un tren y no volver a verlos. Pero morir, simplemente desanimaría por completo al público».

Stallone no cedió y hubo que hacer cambios en el guion, lo que para él le permitió explorar una versión de Rocky más rica dramáticamente hablando: "Requería mucha actuación dramática porque no podía usar mi cuerpo. No estaba luchando. Así que fue un buen reto y salió bastante bien".

"Intentamos comprar los derechos y quemarla". Sylvester Stallone odiaba esta película, pero hoy se considera uno de sus mejores trabajos
En Espinof
"Intentamos comprar los derechos y quemarla". Sylvester Stallone odiaba esta película, pero hoy se considera uno de sus mejores trabajos

La última aparición del personaje fue en 'Creed 2: La leyenda de Rocky', donde el antiguo boxeador acababa viajando a Vancouver para hacer las paces con su hijo (Milo Ventimiglia) y conocer por primera vez a su nieto Logan.

Ya en 'Creed 3' no hubo ni rastro de Stallone, permitiendo a la película conceder así el protagonismo absoluto a Michael B. Jordan. Esa decisión no sentó demasiado bien al legendario héroe de acción, quien se quejó señalando que "este es el típico caso de ir escogiendo a conveniencia aspectos de 'Rocky' sin tan siquiera preguntarme si quiero unirme. Es una situación lamentable porque sé lo que podría haber sido. Se llevó en una dirección que es bastante diferente a la que yo hubiese tomado".

En Espinof | Sylvester Stallone ha estrenado seguidas las dos peores películas de su carrera, pero no todo son malas noticias para él

En Espinof | Sylvester Stallone admite que se equivocó y que nunca debería haber hecho esta mítica película de acción: "Es una estupidez"

Temas

Ver 3 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios