Sylvester Stallone ha estrenado seguidas las dos peores películas de su carrera, pero no todo son malas noticias para él

Sylvester Stallone llegó a ser una de las mayores estrellas de Hollywood. La gente se moría de ganas por ver sus nuevas películas y él cobraba grandes cantidades de dinero por participar en cada una de ellas. Sin embargo, el público fue perdiendo el interés en él y ahora ha tocado fondo, pues ha estrenado de forma consecutiva las que están consideradas por la crítica como las dos peores películas de su carrera.

Algunos recordaréis que hace unos meses os hablé del caso de 'Alarum', el único largometraje estrenado por Stallone en este 2025. Vapuleada sin piedad tanto por la crítica como por el público, lo cierto es que 'Alarum' era la sucesora de 'Armor', el otro largometraje del actor que consigue un lamentable 0% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. El consenso está claro.

A eso hay que unirle que su ritmo de trabajo en la gran pantalla se ha ralentizado bastante, por lo que tampoco sería una sorpresa si decidiera alejarse de forma definitiva del cine. A fin de cuentas, Stallone tiene ya 79 años y tampoco tiene nada que demostrar. A lo que sí se arriesga es que a su imagen acabe totalmente por los suelos.

También hay buenas noticias

Por suerte para él, no todo son malas noticias para Stallone, ya que su carrera goza de mucha mejor salud en televisión, donde es la gran estrella de 'Tulsa King'. Muy bien valorada por la crítica -tiene ahora mismo un 89% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, también tiene suficiente éxito como para que Paramount+ haya anunciado su renovación por una temporada 4.

Ahí la gran duda que sobrevolaba era si la serie iba a verse afectada por el cambio de showrunner durante su tercera entrega, pero lo que ha sucedido es bastante curioso: Terence Winter dejó la serie al acabar la temporada 2 y cedió el mando a Dave Erickson, pero ahora este último abandona 'Tulsa King' y Winter vuelve a obtener el control creativo de la misma.

