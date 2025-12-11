James Cameron revela que estuvo a punto de dirigir 'Wicked' y por qué no lo hizo al final: "No encontré la canción"

En un momento en el que los grandes estrenos de Hollywood parecen construirse alrededor de la idea del evento cinematográfico, James Cameron ha confesado que una de las superproducciones más esperadas y comentadas de los últimos años podría haber llevado su firma.

Aunque el director lleva más de una década inmerso en su universo azul por la saga 'Avatar', que acaba de estrenar su tercera película, Cameron ha revelado que en el pasado estuvo muy cerca de dirigir 'Wicked', la adaptación cinematográfica del célebre musical de Broadway. El cineasta, tres veces ganador del Oscar y responsable de algunos de los mayores éxitos de taquilla de la historia, habló abiertamente sobre su conexión con el material original, su admiración por 'El mago de Oz' y por qué finalmente no dio el paso.

Un musical de James Cameron

Aunque James Cameron está en su fase azul desde el estreno de 'Avatar' en 2009, el director ha revelado que su presente podría haber sido distinto. En el podcast The Town con Matt Belloni, Cameron reveló que casi asumió la adaptación musical de la película 'Wicked' y señaló que las películas tienen que "ser un evento" hoy en día para que los estudios les den grandes presupuestos y para que el público las vea en el cine.

"Es el tipo de películas que me gusta ver, digamos Dune o incluso Wicked. Estuve a punto de hacer Wicked en aquel entonces. Me encanta la historia; de hecho, El Mago de Oz es una de mis películas favoritas. Y esto se remonta a hace 15 años".

Al confirmar que se reunió con Universal Pictures para hablar sobre su versión del libro de Gregory Maguire de 1995, convertido en un musical de Broadway en 2003, Cameron dijo que "no pude encontrar la canción", pero que no descartó por completo hacer un musical en su carrera. "No lo sé", le dijo Cameron a Belloni. "Bueno, mi película favorita es un musical, El mago de Oz".

El escritor y director de 'Titanic' fue uno de los que intentó abordar 'Wicked', con Whoopi Goldberg entre varias actrices que intentaron llevar la historia anterior a Broadway a la pantalla grande, y otras consideradas fueron Demi Moore, Claire Danes, Salma Hayek, Laurie Metcalf, Michelle Pfeiffer, Emma Thompson y Nicole Kidman. La historia finalmente fue adaptada a un musical de Broadway ganador de un premio Tony por Stephen Schwartz y Winnie Holzman, protagonizado por Idina Menzel como Elphaba y Kristin Chenoweth como Glinda.

Basada en el musical y la novela de Maguire, 'Wicked: Parte II' de Jon M. Chu concluye la historia de la Malvada Bruja del Oeste, Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda, la Bruja Buena (Ariana Grande) años después de que se conocieran por primera vez en la Universidad Shiz y compartieran un encuentro que les cambió la vida con el Mago de Oz (Jeff Goldblum).

En Espinof | "¿Qué parte de ganar 2000 millones se está cuestionando?". Cómo James Cameron salvó 'Avatar 2' en el último momento

En Espinof | "Creo que es algo podrido hasta la médula". Por qué James Cameron está totalmente en contra de la venta de Warner a Netflix