James Cameron promete que 'Avatar 3' será la película final de la saga si se cumple este requisito: "Si termina ahí en cines, escribiré un libro"

Quedan ya apenas unos días para el estreno de la esperadísima 'Avatar: Fuego y ceniza', tercera entrega de la saga de ciencia ficción escrita, producida y dirigida por James Cameron. Ahora mismo hay dos secuelas más ya programadas, pero el cineasta ha dicho que está listo si 'Avatar 3' acaba siendo la última película de la saga. Eso sí, tiene que darse un requisito indispensable para ello.

"Responderé a todas las preguntas"

Cameron ha visitado el podcast 'The Town' para hablar de diferentes aspectos de la franquicia, donde ha confesado cuál podría ser el problema para que 'Avatar 4' no salga adelante: "No me cabe duda de que esta película generará ingresos. La pregunta es: ¿lo suficiente como para justificar una nueva película?". Un miedo algo difícil de entender teniendo en cuenta que las dos primeras entregas superaron los 2.000 millones de recaudación.

Eso sí, no está clara cuál ha sido la inversión total de Disney en 'Avatar 3', pero precisamente barata no ha sido, por lo que un hipotético bajón en la recaudación podría llevar a que todos se replanteen su futuro. Ahí ayuda que la película va a ofrecer un final bastante cerrado, a lo que Cameron señala que "Hay un hilo abierto, y si termina ahí en cines, escribiré un libro. Responderé a todas las preguntas". Parece que realmente tiene dudas sobre la viabilidad de la saga a largo plazo en salas...

No obstante, el director responde lo siguiente sobre si está listo para abandonar una saga en la que lleva trabajando en exclusiva muchísimo tiempo:

Absolutamente… Llevo 20 años en el mundo de 'Avatar', o mejor dicho, 30, porque lo escribí en 1995, pero no trabajé en él de forma continua durante esos primeros diez años. Hubo un breve auge de interés en 1995, y luego todos me dijeron: "Estás loco", y lo dejé en el olvido durante diez años. Y luego nos pusimos serios en 2005.

Lo que sí tiene claro es que no está preparado para pasar la saga a otro cineasta: "Para nada… Mira, tengo opciones. Hay niveles en los que puedo sumergirme. No creo que haya otra versión de 'Avatar' que no haya producido con mimo. Pero, en cuanto a que se apodere de mi vida, es un tema crucial para mí".

Pese a las palabras de Cameron, el plan ahora mismo es que 'Avatar 4' se estrene el 21 de diciembre de 2029 e incluso ha rodado ya algunas escenas que podría usar allí, pero eso podría quedarse en nada. Y es que ya en su momento dio a entender que 'Avatar: El sentido del agua' tenía que superar los 2.000 millones en taquilla. Lo logró, pero no hay motivos para pensar que la tercera entrega haya sido más barata...

El estreno exclusivo en cines de 'Avatar: Fuego y ceniza' tendrá lugar el 19 de diciembre de 2025.

En Espinof | Las mejores películas de Disney+ en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025