La casa de 'Solo en casa' consiguió sobrevivir a los ladrones pero no a esta espantosa reforma

Hay localizaciones de ficción tan emblemáticas que se quedan para siempre en la cabeza de los espectadores. La casa de Kevin McCallister en 'Solo en casa' es una de ellas. Fuera por sus hogareñas estancias navideñas, su hortera decoración o sus muchos recovecos que podían ser una trampa mortal para los ladrones a los que se enfrentó su protagonista, todo en ella es icónico.

Es uno de esos casos en los que es mejor quedarse con el buen recuerdo que con la realidad, porque en un post que se ha hecho viral, los fans han descubierto horrorizados que la casa está a día de hoy irreconocible. "Un momento de silencio por lo que era una casa y ahora es una oficina de médico", se lamentaba una fan en los comentarios.

La culpa la tiene una agresiva reforma que la ha transformado en un inmueble minimalista de nueva construcción. Como indican en el post de Architecture & Design, la escalera y la estructura general se mantienen. La fachada es también quizás lo más reconocible, pero el interior se ha rediseñado por completo para encajar con la estética contemporánea. "Habría pagado diez veces más por esa casa si se hubiera mantenido original. Del mismo modo que un coche clásico cuesta más. Ahora esta casa luce como cualquier otra casa", afirmaba otro usuario.

Si sabemos qué pinta tiene es porque hace unos meses se la vio reaparecer en el mercado inmobiliario. En 2024 salía a la luz su rediseño y a principios de año People reportaba que se había cerrado la compra por 5,5 millones de dólares. La casa se encuentra en Winnetka, Illinois, y sus agentes la vendían como "icónica, con comodidades modernas". La propiedad cuenta con un gimnasio totalmente equipado, cine privado de última generación y una pista deportiva de interior.

Aunque habría sido gracioso el comprador no fue Macaulay Culkin. Durante un tiempo bromeó sobre la posibilidad de hacerlo, pero admitía que no habría sido para mudarse a Illinoys sino para devolverle su aspecto original y convertirla en una suerte de museo en el que los fans pudieran recrear escenas de la película. Quien sabe si el comprador le acabará copiando la idea y la reforma ha resultado ser para nada.

