"Es la gran sorpresa del año". Daisy Ridley también quiere ver la película de 'Star Wars' que Disney canceló

Cuando nadie lo esperaba, perdida entre series y series de televisión, 'Star Wars' parece querer apretar el acelerador y volver cuanto antes a las salas de cine tratando de crear "eventos" y embolsándose una buena recaudación por el camino. Al fin y al cabo, cuando se estrene 'The Mandalorian & Grogu' habrán pasado ya seis años y medio desde la cinta anterior, y son muchos en estos tiempos el público siempre pide más y cuanto antes de sus franquicias favoritas. ¿Será un argumento suficiente para traer de vuelta uno de los proyectos más deseados por los fans de una galaxia muy, muy lejana?

Mejor Solo que acompañado

Hace unos meses, Adam Driver contó el proyecto de 'The Hunt for Ben Solo', dirigido por Steven Soderbergh, que Disney rechazó porque no entendían cómo iba su personaje a seguir vivo, y desde entonces los fans se han unido para protestar y dejar claro que esto es lo que quieren ver. Ahora, Daisy Ridley en IGN no solo corrobora el proyecto, sino que se une al clamor popular.

Sabía parte de ello. Escuchaba rumores. Tengo muchos amigos que forman parte del equipo, y las cosas siempre se van contando. ¡Pero, ojo! Cuando la historia salió pensé "¡Oh, dios mío!". Y lo dijo él mismo, ¿verdad? Fue curioso porque lo dijo el propio Adam, y es la gran sorpresa del año.

La protagonista de la nueva trilogía, aún habiéndose llevado su buena paletada de odio en Internet, sigue queriendo a los fans de la saga y confía (más o menos) en ellos: "Me encanta cuando hay un positivismo colectivo. La forma en que Internet parece haberse movilizado para intentar que esto suceda. Creo que es fantástico para todos nosotros. Es bueno que todos estemos unidos por algo de una manera realmente positiva. Obviamente, todo el mundo sabe que era un personaje muy popular, pero también fue maravilloso pensar: 'Vaya, la gente realmente se preocupa y quiere esto'. Simplemente... Me gusta. Me gusta cuando la gente une fuerzas —perdón por el juego de palabras— de todo el mundo, todo tipo de personas".

La actriz, que está esperando también el rodaje de su propia película, secuela de 'El ascenso de Skywalker', ha afirmado que "me encanta que los fans de Star Wars sean un grupo tan grande y maravilloso, con diferentes puntos de vista y personas diferentes, y el hecho de que todos estén realmente detrás de esto creo que es simplemente encantador. En una época tan loca para probablemente todas las personas de este planeta, creo que es maravilloso. Me sorprendió y, sinceramente, me alegré de cómo salió todo". ¿Significa esto que apoya la película de su compañero o simplemente está intentando ganar puntos para cuando le toque a ella y necesite el apoyo de los fans? Solo el tiempo lo dirá.

