Hoy en streaming, un thriller apasionante basado en hechos reales. Una serie sobre el mayor atraco de la historia de Reino Unido

Entre todas esas rarezas televisivas que pasan desapercibidas con el aluvión de estrenos en streaming, esta semana destaca la llegada de 'The Gold', una serie capaz de convertir un crimen real en un relato vibrante, lleno de intrigas e ironías, y personajes que se mueven entre la picaresca y la tragedia.

La serie toma el robo de Brink’s-Mat -el más grande de la historia de Reino Unido- como detonante y, en lugar de recrear por enésima vez cómo se perpetró el golpe, se obsesiona con algo mucho más jugoso: el rastro del oro, las vidas que tocó y el modo en que esa riqueza se filtró hacia los rincones más inesperados del Reino Unido y del resto del mundo. Al ritmo de un thriller clásico, con humor británico afilado y un ojo clínico para mostrar cómo el dinero te transforma -o destruye-, 'The Gold' es una ficción ambiciosa que sabe exprimir hasta la última gota de su potencial.

Tan brillante como el oro

'The Gold' es todo un hallazgo, en parte por cómo demuestra que, en realidad, mover tres toneladas de oro de un sitio a otro es incluso más interesante que robarlas. Desde que Kenneth Noye (Jack Lowden) asume la responsabilidad de transformar los lingotes, la serie entra en una dinámica de alta tensión con fundidores expertos, empresarios turbios y abogados que navegan entre la legalidad y el crimen. Ese proceso de blanqueo casi artesanal es el engranaje que hace funcionar este thriller.

Su segundo pilar tiene que ver con la investigación policial, liderada por Brian Boyce (Hugh Bonneville), un hombre cuya serenidad contrasta con la podredumbre del caso. Mientras la prensa y la calle se obsesionan con los ladrones, Boyce mira hacia arriba a los peces gordos, a los respetables, a quienes convierten dinero ilícito en proyectos inmobiliarios y fortunas intocables. Su misión empuja a 'The Gold' hacia un tono más social que detectivesco.

Forsyth retrata un ecosistema donde todos creen poder controlar el oro… hasta que el oro empieza a controlarlos a ellos. Los delincuentes acaban viéndose atrapados en un torbellino para el que no estaban preparados; los empresarios muestran su corrupción; y los policías deben navegar en un sistema que protege más a los poderosos. Y dentro de este caos moral, el oro corrompe, separa y obsesiona.

Por otro lado, el reparto sostiene la serie con interpretaciones realmente carismáticas. Exploran a los personajes con ambición, miedo y mucho encanto, mientras que Forsyth mantiene un tono ágil y punzante que mezcla drama criminal, tensión judicial y un humor muy británico. La ambientación -desde clubes de caballeros hasta talleres clandestinos- pinta a una Inglaterra en la que las apariencias importan, y también lo hacen los delitos.

Al final, 'The Gold' destaca porque convierte una historia real en un thriller trepidante. Habla de oportunidades perdidas, de sistemas injustos y de cómo un golpe de suerte puede arruinar vidas tanto como mejorarlas. Y lo hace con estilo, inteligencia y una narrativa que demuestra que lo verdaderamente difícil no es robar un tesoro sino intentar que este no acabe contigo antes. La tenéis en Filmin.

