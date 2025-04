Dura poco más de 4 horas y la puedes maratonear en streaming. La divertidísima serie británica que es una mezcla entre 'Derry Girls' y 'HeartStopper'

Los británicos combinan como nadie ese tono irreverente en sus series de comedia, jugando con el humor negro hasta límites descacharrantes sin perder en el camino la simpatía que nos despiertan sus personajes (tanto cuando son más majos, como las de 'We are Lady Parts', como cuando rozan lo insufrible, como en 'Such brave girls'). 'Big Boys' consigue equilibrar ese humor más gamberro con su parte más tierna y la tenéis disponible en Filmin.

Días de universidad

Jack es un chico de 19 años que estaba preparado para abandonar el nido, pero la repentina muerte de su padre le lleva a permanecer sin salir de casa durante un año. Finalmente, se decide a iniciar su vida universitaria, pero su timidez le complicará lo de encontrarse a sí mismo y explorar su sexualidad. Al menos, lo hará en compañía de su nuevo compañero Danny, que parece tan perdido como él.

'Big Boys' (2022) es una serie británica creada por Jack Rooke, con ciertos elementos autobiográficos (de hecho, su voz es la que nos narra la historia, como el Jack del futuro). Está protagonizada por Dylan Llewellyn ('Derry Girls') y Jon Pointing ('Sweetpea'), junto a Izuka Hoyle ('Hierve'), Camille Coduri ('Doctor Who') y Harriet Webb ('Podría destruirte').

En Filmin tenéis las dos primeras temporadas que constan de seis episodios de 24 minutos de duración cada una, si bien a principios de año ya se estrenó la temporada 3 en Channel 4 y se espera que llegue a la plataforma el próximo verano.

Como veis desde la propia premisa, es una historia que no oculta su parte más dramática (de hecho, la narración melancólica desde el futuro me hace sospechar que algo se torcerá en algún momento y su presente quizá no es tan luminoso como su pasado), pero está integrada dentro del predominante tono de comedia que tienen todos los capítulos, como ya nos tienen acostumbradas muchas comedias británicas de este estilo.

Eso sí, que el drama haga acto de presencia de vez en no os dé la idea equivocada: 'Big Boys' es una serie muy divertida, con un humor que tira hacia lo gamberro e incluso juega a veces a mostrarnos imágenes que no se corresponden con la realidad (el clásico gag de lo que se está imaginando el personaje... que siempre funciona, es así).

La dupla que forman los dos protagonistas es maravillosa: Jack, con su inexperiencia y torpeza social, y Danny, que en teoría debería ser el maduro porque es mayor, pero está más desubicado que un pulpo en un garaje. No solo dan pie a escenas muy divertidas, sino que tienen una dinámica muy bonita y sana en su amistad.

Pero no son los únicos, porque el elenco de personajes secundarios está lleno de personalidades para enmarcar: entre las excentricidades de la madre de Jack y Shannon, las borderías de la abuela, Jules y sus soluciones inútiles a los problemas de los estudiantes, Yemi y sus ligues o la cara de circunstancias de Corinne, la comedia está garantizada.

Tiene cosas que recuerdan a 'HeartStopper' en su parte coming of age y por los temas LGTB+, aunque no pinta las cosas "tan bonitas", sino que tiene un tono más adulto; y a 'Derry Girls', por su tono irreverente y los personajes pasados de rosca, sin llegar a ese nivel tan delirante.

En definitiva, 'Big Boys' es la serie perfecta si os gustan las historias divertidas con un punto cafre, que pueden ser al mismo tiempo tiernas y reconfortantes, incluso cuando tiene también sus momentos puntuales en los que te encoge un poco el corazón. Si queréis tener una tarde de sofá estos días, los episodios se devoran en nada.

En Espinof | Las 6 series confort que siempre vuelvo a visitar cuando necesito un buen chupinazo de serotonina (y dónde se pueden ver en streaming)

En Espinof | Las mejores películas españolas de 2024