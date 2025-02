El futuro incierto de 'Heartstopper' me preocupa y creo que sería una gran pérdida si Netflix decide cortarle las alas a la serie

Que en los últimos años Netflix haya pasado de salvadora de series canceladas a guillotinar su catálogo sin piedad ha hecho que los usuarios ya no demos nada por sentado hasta que anuncien definitivamente que nuestra serie está a salvo. Por ese motivo, me preocupa bastante que la plataforma siga sin pronunciarse sobre el futuro de 'Heartstopper', ya que podríamos perder uno de los mejores títulos de su catálogo.

Con el corazón en un puño

Han pasado meses desde que la temporada 3 de 'Heartstopper' se estrenara en Netflix. Hasta donde sabemos, tuvo buena acogida en la plataforma y también triunfó entre la crítica, por lo que es raro que en todo este tiempo no hayamos sabido nada sobre sus planes de renovación.

Esta misma semana la autora de los cómics originales, Alice Oseman, también creadora y guionista de su adaptación televisiva, se pronunció sobre el tema en el Waterstones Children’s Book Festival y reveló que Netflix todavía no les ha confirmado que la serie esté renovada:

"Estoy trabajando duro para que nos renueven 'Heartstopper'. Está en proceso. Todavía no nos han dado una respuesta definitiva pero hay muchas personas trabajando duro tras las cámaras para lograr que salga adelante. Somos optimistas, tenemos esperanza y espero compartir novedades sobre ello pronto. Cruzo los dedos".

Pese al optimismo de la autora, lo triste de todo esto es que tampoco me sorprendería tanto que Netflix finalmente decidiera no renovarla pese a su gran popularidad, porque no sería la primera vez que cancela sin piedad títulos que tienen un fandom quizá no tan masivo como sus mayores pelotazos, pero sí muy leal (como 'Sombra y hueso' o 'The OA').

Es verdad que la temporada 3 no acaba en cliffhanger y cierra el arco que plantea esta tanda de episodios, pero la historia aún no se ha terminado. No solo porque no se le ha dado una despedida a los personajes (probablemente, la parte más importante en los desenlaces de series, más allá de resolver un misterio o no), sino porque todavía queda historia por contar.

La colección de cómics de 'Heartstopper' se compone hasta ahora de cinco tomos, pero Oseman lleva trabajando en el sexto volumen desde 2024 y su fecha de publicación se ha ido retrasando debido a su implicación en la serie. La autora ya confirmó que este será el último volumen y le está dedicando más tiempo para poder darle un buen final a los personajes.

Precisamente, las tres temporadas de la serie cubren esos cinco tomos, por lo que faltaría ese sexto por adaptar, y la propia Oseman declaró que su deseo era finalizar la serie en una temporada 4. En un caso como este, el hecho de que aún no se haya publicado el volumen no debería ser un problema, ya que la autora se encarga de los guiones y no dependen de un material ajeno.

Así pues, sería una pena que Netflix decidiera cortarle las alas a esta historia, porque me parece una de las mejores series de su catálogo. Ya no solo por cómo trata los temas LGTB+ (ya era hora de tener un romance queer donde no muriera nadie, ejem), sino porque también es una de las mejores series adolescentes de la historia.

Tanto por su forma tan creativa de reflejar visualmente los sentimientos de los personajes como por su parte más adorable, haciendo de ella un verdadero lugar feliz al que acudir cuando necesitas historias que te reconforten el corazón. Además de ese paso más allá que dio la temporada 3, metiéndose de lleno en la salud mental y tratando temas más duros, sin que todo se volviera artificialmente dramático de repente, sino de forma muy orgánica y dándole nuevos matices a los personajes.

"Póngame con Netflix, que le tengo que decir cuatro cosas"

Aparte de todo eso, creo que sería una gran pérdida no dejarles unos capítulos más por lo incoherente de darles a los usuarios una historia tierna, de las que te despiertan buenos sentimientos, para luego darle el guillotinazo fríamente y no darle un final como se merecen estos personajes que se han ganado nuestro cariño (quizá no sea un factor influyente para ellos, pero no deja de ser paradójico).

No las tengo todas conmigo (y me escama que el propio Kit Connor declarara que tampoco está seguro de que tengamos la temporada 4 garantizada), pero poca cosa podemos hacer aparte de hacerle caso a Ted Lasso y "creer", esperando que Netflix abra finalmente la cartera y les dé luz verde a la recta final de esta historia.

