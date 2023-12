Las 6 series confort que siempre vuelvo a visitar cuando necesito un buen chupinazo de serotonina (y dónde se pueden ver en streaming)

Cuando te pillan los momentos de bajona, cada uno tiene sus momentos de lidiar con ellos... Pero con el tiempo he aprendido que hay algunas series que nunca fallan a la hora de ayudarme a ver que las cosas no están en realidad tan mal y que siempre se puede ir a mejor.

O, por lo menos, que siempre me van a poner de buen humor y sacar una sonrisa por muchas veces que las vea. Hay series que son como volver a casa, y que te pegan ese empujoncito reconfortante justo cuando más lo necesitas. Así que para empezar el año nuevo con buen pie, aquí os dejo las que nunca me han fallado.

'Unbreakable Kimmy Schmidt'

'Unbreakable Kimmy Schmidt' fue una de esas series originales de Netflix que marcaron un antes y un después en la plataforma. Es tremendamente irreverente, divertidísima y con una positividad contagiosa... Y los números musicales no faltan tampoco.

La serie gira en torno a Kimmy Schmidt, quien fue raptada de adolescente y encerrada en un búnker junto a otras tres mujeres. Quince años después son liberadas por fin, y Kimmy decide empezar a vivir su vida a tope, por lo que se muda a un piso minúsculo de Nueva York junto con un actor de Broadway fracasado.

Disponible en Netflix

'Avatar: La leyenda de Aang'

La serie de 'Avatar: La leyenda de Aang' ya es un clásico de la animación, y un rayo de luz lleno de esperanza cuando más lo necesitamos. Es una serie de aventuras y fantasía que ataca temas muy crudos como el colonialismo y el genocidio para ser una "serie infantil", pero también demuestra que nadie está más allá de la redención y de ser mejor persona. Además el humor es una fantasía y los personajes derrochan carisma, nunca se hace bola con los rewatch.

Este 'Avatar' es, efectivamente, la leyenda de Aang, un niño que está destinado a ser el Avatar y dominar los cuatro elementos para poder enfrentarse a la Nación del Fuego, que se lanzó a la conquista del resto del mundo cien años antes.

Disponible en Netflix

'Parks and Recreation'

Greg Daniels y Michael Schur nos han dejado (juntos y por separado) una barbaridad de series increíbles que se merecen ver vistas una y otra vez como 'The Office', 'The Good Place' o 'Brooklyn 99'... Pero mi favorita tiene que ser 'Parks and Recreation'.

'Parks and Recreation' es otra serie que nunca falla a la hora de ponerme de buen humor, y que poco a poco hace que te vayas enamorando de Pawnee (Indiana) y de todos sus habitantes, que a lo largo de sus siete temporadas se van convirtiendo en tu familia. Y bueno, también terminas queriendo ser mejor persona para no decepcionar a la Leslie, que hace todo lo posible para mejorar su pueblo desde su pequeño departamento del ayuntamiento.

'Derry Girls'

De un pequeño pueblo, saltamos a otro con 'Derry Girls', la que es posiblemente mi serie favorita de los últimos cinco años. Es divertidísima, exagerada, y también puede llegar a ser tierna a rabiar... Lo único malo que tiene es que sus tres temporadas se hacen demasiado cortas.

En este caso, la serie se ambienta en Derry, un pequeño pueblo de Irlanda del Norte, en los años 90. Y en medio del conflicto político de la zona, Erin y sus amigas viven su día a día como adolescentes normales (aunque todos en el grupo estén un poco volados).

Disponible en Netflix

La desastrosa vida de Saiki K.

La vida puede parecer fácil cuando eres un telépata con todo tipo de poderes increíbles como volar, teletransportarte, o hacerte invisible... Pero en realidad es un auténtico desastre solo por la gente que Saiki Kusuo tiene alrededor.

'La desastrosa vida de Saiki K.' es una serie de anime completamente irreverente, de esas en las que no hay nadie normal y cada personaje es más esperpéntico que el anterior. Cada capítulo se divide en varios segmentos más pequeños con golpes de humor increíblemente medidos y que nunca fallan para sacarte una carcajada.

Disponible en Netflix

'Anne with an E'

Quizás no sea la adaptación más fiel a los libros de 'Ana la de Tejas Verdes' de Lucy Maud Montgomery, pero 'Anne with an E' ha sabido revivir un clásico con un aire fresco para adaptarlo a las necesidades de una serie moderna. Y de entrada, tiene una ambientación preciosa que te hace sentir melancolía y confort a la vez, como si siempre volvieras a una casa donde el té está recién hecho y las galletas recién salidas del horno.

Es la historia de Anne Shirley, una huérfana que es adoptada por los hermanos Cuthbert. El problema es que ellos querían un muchacho para que ayudase a Matthew en la granja, pero Anne consigue ganárselos para quedarse en Tejas Verdes.

Disponible en Netflix

