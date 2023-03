Dura poco más de dos horas y es desternillante: cinco punkies musulmanas protagonizan esta imprescindible comedia británica

Aún recuerdo cuando hace año y pico me caí rendido ante estas cinco punkies. La carcajada fue continua en lo que veía los dos episodios que, si no recuerdo mal, se pudieron ver en el SZFest online a través de Filmin. Ahora, finalmente, ya podemos disfrutar la primera temporada al completo de la imprescindible 'We Are Lady Parts'.

Al más puro estilo británico de una temporada de seis episodios y una segunda aprobada que a saber cuándo llega, Nida Manzoor escribe y dirige (y se llevó el Rose D'Or por ello) una serie que nos lleva por la vida de Amina (Anjana Vasan, quien hemos visto en la temporada final de 'Killing Eve'), una doctorando de microbiología en busca de marido cuyo camino se cruza por la de una principiante banda punk formada por otras cuatro chicas musulmanas.

El encuentro será esa guitarra que necesitan. El problema no viene tanto porque Amina sea una "chica buena" que de repente se ve lastrada al diabólico mundo musical, que también, sino por el pánico escénico brutal que sufre nuestra protagonista.

Con todos ustedes, Lady Parts

Manzoor construye la desternillante comedia, de esas en las que vas a carcajada pura y continua por lo absurdo y tonto del humor, aderezándola con una pizca de choque cultural y un buen chorretón de inconformismo y sororidad. Lady Parts reúne a esas chicas musulmanas que no terminan de encajar y, tal como dice Saira (Sarah Kameela Impey) "va sobre ser escuchadas".

La serie es consciente de que ciertas miradas la van a encasillar como "comedia tal pero con punto de vista novedoso" y en cierto sentido es así. Pero, al igual que es muy consciente, es muy inteligente a la hora de desarrollar a los personajes para hacer, a cada una, absolutamente fascinante en su personalidad como en sus propias luchas personales.

Por supuesto, la creatividad de las Lady Parts es brillante. Temas como Voldemort under my scarf o I'm Gonna Kill My Sister! son grandes himnos (compuestos por la propia Manzoor y sus hermanas) y es curioso cómo manejan ese contraste entre estar cantando esto y a los minutos se desgañiten cantando "I'm Gonna Be (500 Miles)" de The Proclaimers.

Cánticos aparte, la serie incide también en esa conciliación entre creencia y trabajo, familia, amistad. En expresarte tal cual eres sin necesidad de renunciar a tu fe y sin tener que amoldarte necesariamente a los que los demás esperan de ti. Y, también, de no dejar que otros hablen por ti.

En un año en el que apenas semanas de diferencia hemos visto varias series de corte musical ('Girls5Eva', mismamente por decir una comedia) 'We Are Lady Parts' es todo un mazazo en la mesa de la comedia británica. Es desternillante y una de las series imprescindibles para este 2023.