29 millones de visualizaciones y número 1 de Netflix en 86 países. La película de aventuras y fantasía que triunfa en la plataforma

En Netflix consiguieron un gran éxito sorpresa hace tres años con el estreno de una película de fantasía noruega que acabó haciendo historia con 103 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días en la plataforma. Pronto se dio luz verde a una secuela y ahora es 'Trol 2' la que está arrasando y ha llegado a alcanzar el número 1 de Netflix en 86 países.

Eso además se ha traducido en que durante la semana del 1 al 7 de diciembre logró 29,3 millones de visualizaciones. Teniendo en cuenta que para entrar en el Top 10 histórico de películas de habla no inglesa más vista de la plataforma solamente debe superar los 61,1 millones que tuvo 'A través de mi ventana', algo raro tendrá que pasar para que 'Trol 2' no acabe entrando ahí.

No todo es tan bueno como parece

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la película, ya que sus datos son sensiblemente inferiores a los que tuvo 'Trol' hace tres años. Por ponerlo en perspectiva, la primera entrega tuvo unos 50 millones de visualizaciones durante sus primeros cuatro días disponible en Netflix, mientras que la segunda ha necesitado siete días para conseguir algo más de la mitad.

A eso hay que sumarle que 'Trol 2' ha ido perdiendo fuelle con el paso de los días, pues desde Flixpatrol se aclara que ya ha sido destronado en la gran mayoría de países en los que llegó a lo más alto. Por ejemplo, en España fue superada por una película de superhéroes que se pegó un batacazo en taquilla pero que en streaming parece estar teniendo mucha mejor respuesta por parte del público.

Ahora habrá que ver si la franquicia se queda aquí, pues el final de la segunda entrega invita a pensar en una posible tercera parte. Los datos sigue sin ser para nada malos, pero sí apuntan a pensar que el éxito de 'Trol' es sencillamente irrepetible.

