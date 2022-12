'Trol': una impresionante película de monstruos gigantes para Netflix que pedía a gritos un guion más osado

El cine de monstruos gigantes nos ha dejado varias grandes películas a lo largo de los años, pero también obras cuya existencia casi sería mejor olvidar. Y es que se trata de un recurso muy llamativo de entrada, pero luego hay que saber qué hacer con ello para que la propuesta merezca la pena en lugar de nacer ya agotada.

Ahora es Netflix la que se acerca a ese tipo de cine como 'Trol', una película noruega dirigida por Roar Uthaug, un nombre que quizá os suene porque también fue el máximo responsable de la estimable versión de 'Tomb Raider' protagonizada por Alicia Vikander. Aquí vuelve a demostrar un gran pericia en las escenas de acción, llegando a ser una película impresionante por momentos. La mala noticia es que el guion quizá peca de demasiado conservador y no propone gran cosa para los que estén más familiarizados con este tipo de historias.

Un buen espectáculo

No es la primera vez que el cine noruego se acerca a este tipo de historias, pues hace ya unos años pudimos ver la curiosa 'Troll Hunter', una película que ha permanecido prácticamente invisible en nuestro país más allá de su paso por el Festival de Sitges -solamente se lanzó en dvd y no está disponible en ninguna plataforma de streaming-. No obstante, el enfoque de 'Trol' difiere bastante de aquella, pues aquí la idea parece ser acercarse más a ciertas películas de 'Godzilla', con la criatura despertando de su letargo para sembrar el caos.

Eso lleva a que los primeros minutos de la película se centren más en las dudas alrededor de un suceso misterioso que nadie es capaz de explicar. Obviamente, todos sabemos que al menos una criatura va a tener que aparecer en algún momento, pero 'Trol' dedica más de media hora a la pura introducción, jugando con acierto con el contraste entre la ciencia y la creencia popular para sentar las bases de la historia e ir situando a los personajes principales.

Ahí no puedo decir que los protagonistas de la película sean fascinantes, pero sí tienen la suficiente credibilidad para no convertirse en poco menos que un estorbo, algo de lo que sí adolecen varias aventuras del MonsterVerse -anda que no sería mucho mejor película 'Godzilla vs. Kong' si no hubiese rastro alguno de los humanos-. Y uno de los principales recursos para lograrlo es que en todo momento hay una capa de ligereza, en ocasiones muy evidente, que ayuda a que los personajes sean más que meros peones en la sobredosis de destrucción que se desata.

Ese es uno de los grandes aciertos del guion de Espen Aukan al buscar un tono que en ningún caso cae en lo paródico, pero sí que dota de una energía diferente a la película. Por desgracia, eso no está respaldado a la hora de desarrollar la historia, donde todo se siente un tanto convencional y previsible, incluyendo ahí también la forma de dar resolución a todo. Tiene sentido y no hay ningún traspiés por el camino pero ahí el interés de 'Trol' es reducido.

Le falta atrevimiento

Una cosa que quizá hubiese funcionado mejor habría sido añadir algún pequeño toque terrorífico, pero 'Trol' opta más por el cine de acción, siendo en esas escenas donde todo brilla más, desde el trabajo de puesta en escena de Uthaug hasta el despliegue visual en lo referente a la creación y movimientos de la criatura. No es que el diseño sea especialmente novedoso -a su manera recuerda bastante a las criaturas de 'Troll Hunter'-, pero sus apariciones siempre impresionan, estando además inteligentemente dosificadas para evitar cualquier posible sensación de repetición.

La lástima ahí es que luego a la película le falta cierto ímpetu y voluntad de explorar más aquello que podría convertirlo en una obra única, sobre todo si tenemos en cuenta que hay pequeñas pinceladas de folclore nórdico que dejan con ganas, sin olvidarme tampoco de lo estimulante que resulta todo lo que plantea alrededor del hecho de que solamente haga acto de presencia un único trol.

Con todo, no quiero decir que el contraste entre las escenas de acción y el resto sea tan grande que la película merezca solamente la pena por ello y por estos otros detalles que apuntaba en el párrafo anterior, pero es que 'Trol' podría haber sido una grandísima adición al cine de monstruos gigantes en lugar de quedarse en un notable bajo por querer pisar demasiado sobre seguro en ciertos aspectos.

En resumidas cuentas

Puede que 'Trol' no exprima al máximo sus posibilidades, pero sigue siendo una película muy a tener en cuenta que, como mínimo, nos regala unas grandes escenas con la criatura en acción, sin dejar tampoco que ese sea su único atractivo.

