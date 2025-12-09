La película de superhéroes número 1 en Netflix. Fue un tremendo fracaso en cines pero ahora mismo arrasa en streaming

El cine de superhéroes no pasa por su mejor momento, ya que durante los últimos años ha sufrido varios pinchazos en taquilla. Sin embargo, Hollywood sigue apostando con fuerza por este tipo de películas y ahora una que se pegó un tremendo batacazo en cines ha alcanzado el número 1 en Netflix. Me refiero a 'Madame Web'.

Protagonizada por Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced y Celeste O'Connor, 'Madame Web' fue uno de los últimos intentos de Sony de construir un gran universo cinematográfico alrededor de personaje del universo de Spider-Man. El problema es que solamente las películas de Venom protagonizadas por Tom Hardy conectaron con el público y la que ahora nos ocupa fue un desastre de la que incluso su protagonista parecía mofarse antes de su estreno.

Batacazo

Lo cierto es que 'Madame Web' no fue especialmente cara para una película de superhéroes, ya que costó 80 millones de dólares (a los que hay que sumar la importante inversión que Sony hiciera en la campaña de marketing). Por ello, los 100 que recaudó en los cines de todo el mundo fueron más que insuficientes para recuperar la inversión.

A Sony le quedaba el consuelo de que poco antes se había lanzado 'The Marvels', el mayor fracaso de la historia del cine de superhéroes, pero 'Madame Web' fue seguramente el último clavo en el ataúd de este universo.

Poco importó que desde la compañía argumentasen que no era una mala película y echasen la culpa a la crítica. Como si realmente la prensa especializada tuviese actualmente ese poder...

Lo curioso ahora es que 'Madame Web' se incorporó hace apenas unos días al catálogo de Netflix en España y está arrasando: número 1 desde el mismo día de su estreno, tal y como aclara Flixpatrol, destronando además a 'Trol 2', la esperada secuela de la película de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma.

