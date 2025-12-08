Adrien Brody desvela que no ha aceptado ninguna película desde que ganó el Óscar por 'The Brutalist': "No tengo vida personal cuando estoy rodando"

Adrien Brody volvió a la cima gracias a 'The Brutalist', una película por la que ganó el segundo Óscar de su carrera en la categoría de mejor actor. Muchos habrían aprovechado eso para aceptar jugosas ofertas, pero él ha desvelado ahora que no ha aceptado ni un sólo papel desde que consiguió la preciada estatuilla que entrega la Academia de Hollywood.

"No me sentía del todo cómodo"

En su momento sí que se dijo que Brody estaba sopesando trabajar en el nuevo trabajo de Damien Chazelle, pero parece que eso se quedó finalmente en nada. Al menos eso se entiende de las declaraciones que el actor ha hecho en el Red Sea Film Festival y recogida por Deadline:

No he aceptado una película desde 'The Brutalist'. No es que no haya tenido oportunidades interesantes, sino que no me sentía del todo cómodo. Me encanta trabajar y colaborar con la gente, y me encanta estar inmerso. Me gusta crear. Me gusta resolver problemas. Ese nivel de inmersión me apasiona.

Él mismo reconoce que ya se volvió más selectivo tras conseguir su primer Óscar gracias a 'El Pianista': "Asumí que tenía menos que demostrar, que soy un buen actor y que puedo aceptar trabajos que me resulten interesantes, y que uno tiene una responsabilidad con su trayectoria profesional. Era bastante joven, y lleva tiempo comprenderlo".

Todo apunta a que la dura experiencia que supuso el largometraje de Brady Corbet ha podido tener algo que ver en que actualmente se lo haya tomado con más calma: "Rodamos esa película en 23 días y fue muy difícil; no hubo descanso ni tiempo de producción suficiente. Cuando haces esto seis días a la semana durante cinco semanas, estás muy agotado".

De hecho, él mismo señala que su método de trabajo le lleva a aislarse de sus compañeros de película: "No tengo vida personal cuando estoy rodando. Por mucho que quiera a la gente con la que trabajo, no salgo con mis compañeros actores ni con el equipo cuando tengo un día pesado… o trabajo emocional. A veces no como para no cansarme, ya que el cuerpo tiene que digerir... He hecho esto toda mi vida adulta. Tengo mis propias técnicas, instinto de supervivencia y protección emocional para tener el espacio para dar cuando es necesario".

Pese a todo, Brody anima a los actores que están empezando a lanzarse de lleno ante cualquier oportunidad que se cruce en sus caminos: "Cuando eres joven, o cuando tu carrera es joven, debes explorar cualquier cosa que parezca remotamente una oportunidad para crecer, independientemente de cualquier otra remuneración financiera o cualquier otra cosa".

