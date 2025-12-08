Cynthia Erivo bate un récord histórico en los Globos de Oro al convertirse en la primer mujer negra en ser nominada dos veces en su categoría

Finalmente, la recepción en taquilla de 'Wicked: Parte 2', pese a encomiable, ha sido mucho más tibia de lo que esperaba, con un total de 440 millones de dólares recaudados hasta la fecha en todo el mundo. No obstante, esto no está reñido con que el colofón de la adaptación al cine del musical dirigida por Jon M. Chu esté batiendo récords; concretamente, de esos que son particularmente importantes.

Erivo no solo desafía la gravedad

El reparto de nominaciones a los Globos de Oro 2026, que se entregarán al próximo 11 de enero —esperemos haber superado la resaca de Reyes para entonces—, ha convertido a la actriz Cynthia Erivo, que da vida a Elphaba, en la primera mujer negra en ser nominada dos veces en la categoría de mejor actriz protagonista en una comedia o musical. La primera la recibió el año pasado por el mismo papel en la 'Wicked' original.

Erivo, que se enfrentará a Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infiniti, Amanda Seyfried y Emma Stone —no sé qué pinta 'If I Had Legs I'd Kick You' en comedia—, destaca así en una lista muy limitada de mujeres negras nominadas en la historia de los premios. De las 12 que rascaron candidatura, solo una terminó alzando la estatuilla, y fue Angela Bassett por 'Tina'; el resto fueron las siguientes:

Dorothy Dandridge, Porgy y Bess

Diahann Carroll, Claudine

Irene Cara, Fama

Jennifer Beals, Flashdance

Whoopi Goldberg, Sister Act

Pam Grier, Jackie Brown

Beyoncé, Dreamgirls

Rebecca Hall, Vicky Cristina Barcelona

Quvenzhané Wallis, Annie

Fantasia Barrino, El color púrpura

Cynthia Erivo, Wicked

Zendaya, Rivales

Ahora sólo queda saber si Erivo logrará hacer doblete como nominada y hacerse con otra candidatura para los Premios de la Academia. hasta la fecha, solo tres actrices de las mencionadas con anterioridad lograron acercarse al Oscar: Diahann Carroll, Angela Bassett y la propia Cynthia Erivo. Por lo pronto, puedes leer la lista completa de nominaciones a los Globos de Oro en nuestro post recopilatorio.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025







