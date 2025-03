Adrien Brody rompe el récord al más pesado de los Óscar, que llevaba en pie desde 1943

Tras ganar el Óscar por 'El Pianista' en 2002, la fama de Adrien Brody fue, poco a poco y de manera sutil, bajando escalones. Proyectos fallidos como 'El detective cantante' o 'Manolete' hicieron que se fuera haciendo a un lado en Hollywood, saliendo de vez en cuanto a flote con sus papeles en 'Medianoche en París' o 'La crónica francesa'. Y ahora que ha vuelto a la cumbre gracias a su Óscar por 'The Brutalist', no está dispuesto a salir del foco otra vez.

Move your Brody, every-everybody

Los Óscar tienen fama de permitir discursos abrumadoramente largos, pero hasta la edición de este año no hemos sabido hasta qué punto era eso real. Hasta ahora, el récord de duración de un agradecimiento pertenecía a Greer Garson, que a sus 39 años subió al escenario a celebrar su Óscar por 'La señora Miniver' en 1943 y no se bajó durante 5 minutos y medio. Bueno, pues Brody ha pulverizado ese récord.

A pesar de que Conan O'Brien prometiera que John Lithgow mostraría su cara ligeramente decepcionada como revulsivo contra los discursos largos, Brody tenía la misión de no dejarse absolutamente nada en el tintero. De hecho, pidió que bajaran la música cuando querían echarle del escenario y dejó claro que no se iba a bajar de ahí durante la friolera de 5 minutos y 40 segundos interminables.

"Voy a terminar. Por favor, bajad la música. He hecho esto antes, no es mi primera vez, seré breve. No voy a extenderme, lo prometo", dijo, antes de pasarse otros dos minutos agradeciendo. ¡Por otro lado, habría que vernos lo pesados que nos pondríamos nosotros si ganásemos un Óscar!

