El milagro de 'The Brutalist' no es su duración ni el trabajo de Adrien Brody, sino su capacidad de crear un biopic totalmente ficticio sin ninguna base real

Tras un mes de estrenos flojitos, es ya el momento de afirmar con seguridad que ‘The Brutalist’ se erige como el primer gran evento cinematográfico del año, una película de tres horas y media en la que sus minutos vuelan y que quizá solo adquiere todo su sentido en su tramo final, donde realmente comprendemos al personaje que interpreta Adrien Brody y se nos fuerza a reevaluar la dimensión de todo lo que hemos visto.

Una pirueta narrativa final que quizá nos despiste ante lo que más destaca del enfoque de Brady Corbet, su propuesta de falso biopic, ya que la historia de un exiliado húngaro llamado a crear una gran obra arquitectónica tampoco se basa en una novela ni en una persona real en particular. Salvo el nombre prestado, László Tóth es una creación surgida desde la nada y su viaje ficticio está minuciosamente cimentado sobre una pura construcción de fantasía ultrarrealista, una proyección de personajes que sí existieron, seguro, pero más esquiva y fresca de lo que parece.

Para darle marco a la hazaña, lo cierto es que no es nada nuevo en la obra de Corbet, que ya nos contó otras vidas tan complejas como inventadas como la de la cantante de ‘Vox Lux’ (2018), aunque quizá la presente esté reflejándose inversamente en ‘La infancia de un líder’ (The Childhood of a Leader, 2015), que ya tenía detalles —los créditos, los planos caóticos invertidos, actores reutilizados para representar descendencia— y bocetos de lo que será el camino de Toth, aunque el director ahora no haya tenido la oportunidad de replicar la brutal BSO del difunto Scott Walker, lo que no significa que la nueva no sea estupenda y poco habitual.

Vida y obra de un genio (inexistente)

El enfoque de semblanza ficticia, claro, no es nuevo. Se nota la admiración y pauta de Paul Thomas Anderson en cada fotograma. Salvando mucho las distancias, hay una inspiración obvia en las dinámicas de construcción turbia del sueño americano de ‘Pozos de ambición’ (2007) y la relación obsesiva y tóxica de dos personajes en diferentes estratos sociales de ‘The Master’ (2012), aunque la postura de Corbet es bastante menos arisca con sus personajes que las que planteaba Anderson, quizá porque hay una compasión implícita hacia el inmigrante, una pincelada de actualidad que los últimos acontecimientos políticos solo acentúan.

Hay un punto de penuria, de estigma heredado de cine sobre el holocausto, también sobre la supervivencia, que puede no haber caído en el año más adecuado, pero también su falta de puntería puede no ser justa con para considerar unilateralmente a ‘The Brutalist’ como una producción de blanqueo sionista. Por una parte no deja de ser una secuela de ‘El pianista’ que trabaja en paralelo a la épica de ‘Éxodo’, y es aquí donde las expectativas pueden jugar malas pasadas. Al viaje de Toth le falta bastante arquitectura y le sobra una hormigonera de tremendismo para justificar su (muy relevante) tesis desmitificadora de la inmigración en Estados Unidos, a la que no le hacía falta el roce con el misery porn.

Un enfoque de miseria y calamidad bañado en opio que, más que conectar con la experiencia migrante en EE.UU., parece otra nueva extensión del viaje judío que Hollywood ha cultivado sin cesar en las últimas décadas. Coincidiendo en premios con ‘A Real Pain’, quizá no es el mejor momento para engalanarla en estatuillas, pero tampoco sería objetivo juzgar a una obra que va mucho más allá. Porque hay muchas pelis dentro de ella, y una de estas es la relación de Toth con su mecenas, llena de detalles silenciosos que hacen que el momento más confuso y grotesco de la segunda parte tenga mucho más sentido de lo que parece, una metáfora grosera sobre el capitalismo, si se quiere ver así.

La segunda capa del dilema

Lo cierto es que el dónde acabe su historia parece secundario, porque al propio arquitecto no le interesa el camino de vuelta, como discute con su sobrina, sus obras no han tenido lugar en Israel, que parece dibujada más bien como la única opción a la falsa hospitalidad yanqui, como se certificó recientemente con las directrices anti-inmigración puramente fascistas de la administración Trump. Resulta improductivo centrarse en el marco hebreo cuando el enfoque habla tanto de América y, ahora mismo tan certeramente, sobre su tradicional imagen de amparo e igualdad de oportunidades.

Pero más allá de su discurso, la película oculta dentro de la película es su historia épica de romance, secretamente enclaustrada por circunstancias, pero que en su potente exposición final logra resignificar cada escena, cada gesto de Brody, cada acto de su personaje del inicio al final. El personaje de Felicity Jones es un verdadero hallazgo inesperado, era difícil imaginar que esta actriz pudiera proyectar este carisma, lo que hace que su segunda parte adquiera un músculo diferente, coronado por su poco previsible aparición final, que, de nuevo, se hace más fuerte con la decodificación de la obra de Toth.

Sin embargo, no se puede negar que la proyección que uno entra a ver cuando entra en una sesión doble bajo el título ‘The Brutalist’ se evade entre esas dos o tres anteriores, acaso la peripecia de Adrien Brody dibujando, diseñando y logrando milagros de arquitectura se queda algo rácana, aunque está presente esa epopeya sobre el genio, sobre su talento, que habría sido agradable observar durante más minutos. Quizá su verdadero talento tiene más del gancho emocional de su propósito, algo que también nos habla de la propia hazaña del director, tratando de levantar un monumento de cine con el presupuesto de medio capítulo de una serie normalita en Disney+ que ya hemos olvidado.

