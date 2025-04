La inesperada conexión de Blanca Suárez y David Broncano al recordar que casi actúan juntos en 'Perdiendo el norte': "La jefa de casting me dijo: 'Tú eres tonto'"

Blanca Suárez fue a 'La revuelta' a hablar de su última película. David Broncano le preguntó por aquella vez que casi coinciden en 'Perdiendo el norte' y la actriz se quejó de que no la llamaron para la secuela... que sí protagonizó la pareja del presentador.

"¡Reemplazada por mi novia!"

Blanca Suárez presentó en 'La revuelta' su nueva película, 'La huella del mal', thriller que coprotagoniza junto a Daniel Grao ('HIT') y que lleva en cartelera desde la semana pasada. A raíz de eso, David Broncano le preguntó por aquella película en la que ambos estuvieron a punto de coincidir.

"Hice el casting y dijeron: '¡Qué desastre!'" explicó Broncano, y Suárez le confirmó que se trataba de 'Perdiendo el norte' (2015). La actriz quiso saber para qué papel aspiraba y él supuso que era "para el galán romántico", aunque al enterarse de que ese rol al final lo interpretó Yon González en la cinta, sospechó que quizá hizo la audición para el de Julián López, que hacía de alivio cómico.

"Me perdí un éxito por hacer mal el casting. Pensé que se podía improvisar y la jefa de casting me dijo: 'Tú eres tonto'" se arrepintió Broncano al saber que la película había triunfado hasta el punto de tener una segunda parte. La actriz le acompañó en el sentimiento, confesándole que no contaron con ella para 'Perdiendo el este'.

"A mí no me llamaron para la 2 tampoco. No sé (qué pasó). No me dieron ni la opción" relató Suárez, tras lo que el presentador se quedó muy sorprendido al enterarse de quién era la protagonista: "Iba a preguntar que quién salía en la 2 pero ya me lo están poniendo" señaló a la pantalla del programa, donde le pincharon el cartel de la secuela.

"Se lo he dicho, pero no me ha escuchado. Yo creo que la prota era tu novia" confirmó Suárez, cuando ampliaron el cartel para que se viera claramente la cara de Silvia Alonso, pareja actual de Broncano. "Ay, dios mío... efectivamente" se dio cuenta él entre risas y concluyó: "¡Reemplazada por mi novia!".

