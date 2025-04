'Supervivientes 2025' acaba de conseguir lo que buscaba juntando a Montoya y Anita: "Siempre me metes la pierna en medio"

Para sorpresa de nadie, finalmente sucedió en 'Supervivientes' lo que el reality esperaba al meter a Anita y Montoya como concursantes, recién salidos de 'La isla de las tentaciones': anoche, los dos se besaron "por fin" cuando creían que no les grababan y admitieron después en la Palapa que todavía sentían algo el uno por el otro.

"A ver si voy a volver preñada"

Lo de seguir estirando el chicle de 'La isla de las tentaciones' (fenómeno que muere a los pocos días después de terminar la temporada) metiendo a Anita y Montoya en 'Supervivientes' es una estrategia que despierta más somnolencia que interés, como si la gente no viera a kilómetros que claramente los iban a volver a liar en cualquier momento.

Así pues, no creo que pillara a nadie por sorpresa que Anita y Montoya, tras ser aislados en Playa Furia como sanción por saltarse las normas ("tremendo" castigo, ¿eh?) terminaran besándose en un momento en que creían (o querían dar esa impresión) que no les grababan.

"¡Ay, la pierna! Siempre me metes la pierna en medio. Te gusta la sabanita, ¿eh?" decía Montoya cuando su pusieron a dormir juntos en la cama. "No hay cámara, ¿no?" quiso saber Anita antes de besarle, y luego añadió: "A ver si voy a volver preñada". Cuando al día siguiente les preguntaron por ello en la Palapa, no pudieron sino admitir los hechos:

"Lo he vivido con mucha emoción, para mí ha sido una cura emocional, no sabía que la persona que más ansiedad me ha dado en los últimos tiempos iba a ser quién me la iba a quitar. Lo necesitaba porque lo he pasado muy mal. Ahora, estar sintiéndome así de feliz y viendo un apoyo en ella, creo que es lo máximo" explicó Montoya.

Después de tan escabrosas declaraciones, Montoya se ponía a llorar por enésima vez y Anita le abrazó, mientras continuaba con la perorata: "Mi Anita está saliendo en Honduras, que la gente sepa que Montoya se ha enamorado de una buena persona. Me va a tener toda la vida. Un primer amor te marca de una forma u otra".

En Espinof | 7 realities de parejas que no te puedes perder si te pirra el drama

En Espinof | Las mejores series de Movistar Plus+