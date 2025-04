Montoya y Anita se han saltado las normas y van a ser sancionados en 'Supervivientes 2025'... que ya tiene segunda expulsada definitiva

El debate de 'Supervivientes' comunicó la nueva expulsión del reality: Ángela Ponce fue la segunda expulsada definitiva, aunque no fue el único "shock" de la noche, ya que Montoya y Anita se saltaron las normas para ir abrazarse y el programa ya ha decidido su sanción.

Sanción triple

En 'Supervivientes: Conexión Honduras', Anita se agobió al sentirse ninguneada por sus compañeros y decidió saltarse la valla que separaba ambas playas para ir a abrazar a Montoya: "No puedo más, me estoy agobiando un montón. No puedo más con este grupo de mierda" exclamó ella.

El susodicho fue a su encuentro a consolarla, bajo la supervisión de Carmen Alcayde, que se acercó a intentar animar a Anita al verla tan destrozada. Sin embargo, este comportamiento rompía las normas del programa, ya que no deben juntarse miembros de ambos equipos.

Por ello, Laura Madrueño les comunicó a los tres concursantes cuál iba a ser la sanción para ellos: "Anita y Montoya, a partir de mañana, vais a vivir durante 24 horas enjaulados en Playa Furia y Carmen vas a ser la encargada de que sobrevivan".

Segunda expulsada

Por otra parte, el domingo también se anunció la segunda expulsada definitiva de entre los concursantes de Playa Misterio: Nieves Bolós, Manuel González y Makoke se libraron, mientras que Ángela Ponce fue la menos votada y, por tanto, tenía que abandonar de manera irrevocable el reality.

Al igual que cuando Makoke fue desterrada y Carmen explotó de euforia, anoche sucedió algo similar pero al revés, ya que fue Makoke la que se vino arriba y se puso a dedicarle la salvación a su familia, mientras Ángela se despedía en segundo planto de sus compañeros: "¡Gracias! ¡Qué subidón!".

