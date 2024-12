7 realities de parejas que no te puedes perder si te pirra el drama

Uno de los temas preferidos de los realities son las relaciones de pareja, tanto en su vertiente de parejas que buscan poner a prueba su amor, como la de gente que acude para encontrar su media naranja. No es de extrañar, ya que es el caldo de cultivo perfecto para dar pie a las explosiones de drama y demás posibles giros.

En esta lista hemos reunido algunos de los mejores realities de parejas para hacerte una maratón salseante (no, no está 'La isla de las tentaciones' porque he priorizado que sean entretenidos, y no que mueras de aburrimiento esperando que pase algo en dos horas y pico de programa).

'FBOY Island'

Tres chicas buscarán el amor entre un grupo de chicos, la mitad de ellos son tíos majos y la otra mitad chicos malos (fboys). Si al final eligen a uno majo, se quedarán con el dinero, mientras que si prefieren a uno malo, será él quien decida si compartirlo con ella o dejarla con un palmo de narices.

Uno de los realities más mamarrachos que hemos podido ver por estos lares, que se toma muy poco en serio a sí mismo, con momentos delirantes, un casting descacharrante y también salseos varios. Una lástima que en España no estén disponibles las temporadas originales (en EE.UU, The CW se quedó el formato después de que HBO se lo quitara de encima), pero siempre queda 'FBOY Island España', que no es tan genial pero también tiene su gracia.

'El ultimátum: Casarse o dejarlo'

Si lo que buscas es dramita del bueno, este es tu reality. Cinco parejas, la mitad de sus integrantes quiere casarse y le manda un ultimátum a sus compañeros más escépticos: o se casan o lo dejan. Para ello, vivirán una temporada separados, conviviendo con las personas de las otras parejas con las que tienen mayor afinidad. ¿Se reafirmarán en su relación o encontrarán el amor en otra persona? Además, tenéis varias versiones diferentes del formato para encontrar la que os haga más tilín.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'The Circle'

Un experimento social en el que varios jóvenes vivirán aislados en un hotel, comunicándose únicamente a través de una red social. En ese entorno, se irán eliminando unos a otros a través de los círculos que creen y jugarán sus cartas, bien exponiendo sus puntos fuertes o incluso fingiendo ser otra persona. ¿Puede surgir el amor o es todo fachada?

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'¿Quién quiere casarse con mi hijo?'

Mediaset dio con tecla con este formato en el que varios solteros buscan pareja acompañados de sus madres. En vez de los derroteros enfermizos por los que se suelen ir la mayoría de los realities de Telecinco, este abraza el humor, la autoparodia y lo mamarracho para dar pie a situaciones de lo más estrambóticas. Aunque ahora mismo solo está la última temporada en streaming, un pajarito me aconseja que echéis un vistazo en Youtube para recuperar los mejores momentos.

Crítica en Espinof | Disponible en Mitele

'First Dates'

Lo mejor de este reality es que lo puedes ver de manera casual, cuando te apetezca echarte unas risas. Por si queda alguien que no conozca de qué va, la premisa es tan sencilla como organizar citas a ciegas entre solteros y ver qué surge de ahí. La cosa puede ir desde lo curioso a veladas realmente rocambolescas.

'Love is blind'

Este programa plantea la cuestión de si podrías enamorarte de alguien a quien no le has visto la cara. Varias solteras tendrán citas con una misma persona durante 10 días, eso sí, sin poder conocer su aspecto hasta el final, cuando tendrán que decidir si dar el "sí quiero" o no.

Disponible en Netflix

'Amor con fianza'

Por último, tenemos este programa donde diversas parejas pondrán a prueba su amor para conseguir un premio de 100.000 euros. Para conseguirlo, tendrán que estar separados durante un tiempo, enfrentarse a las desconfianza y ver expuestos sus secretos, ya que ganarán o perderán dinero en función de cuán sinceros sean ante el detector de mentiras.

Disponible en Netlifx

