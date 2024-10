Gandhi, el de 'Harry Potter', y los otros 7 momentos más surrealistas de la última temporada de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'

Aunque la última temporada de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' no la ha visto ni el tato (las audiencias hablan por sí solas), y no ha dado pie a tantos memes como los que generaron sus mejores temporadas, eso no quiere decir que no haya tenido algún que otro momento para el recuerdo.

Si, como la mayor parte de la gente, ni os enterasteis de que se estrenaba este reality, ahí va una selección de los momentos más surrealistas de esta edición, y así os ahorrais tener que verlo.

Gandhi Potter

Jennifer duró poco en la competición, pero podría haber dado mucho juego. Solo escucharla cantando Camela (y desafinando horriblemente) ya era todo un espectáculo, pero cuando se cubrió de gloria fue en su visita junto a Christian a la iglesia patólica.

La chica estaba flipando colorines con tanto pato, hasta que en un momento dado exclamó al ver un cuadro: "Ese se parece al de Harry Potter. ¿Cómo se llama el de Harry Potter?". La persona a la que se refería no era otra que Mahatma Gandhi (¿lo confundiría con Dumbledore o con Voldemort? No sé si quiero saberlo...) y claro, después de eso no es de extrañar que Christian le cortase para decirle que era la siguiente "pretendienta" expulsada.

¿Quién quiere casarse con mi madre?

Con razón el culebrón particular de Alejandro se llama Los Montenegro, porque su madre Valeria ha sido casi más protagonista que él. Entre las batallitas constantes que siempre cuenta esta mujer (la mayoría sobre problemas de gente rica y tirándole flores a su casa en Sotogrande), y esos momentos en los que su hijo tenía que dar una valoración y acababa hablando solo ella, parece casi como si fuera Valeria la concursante y no su hijo.

¿Que no te gusta el kebab?

Mayka, la madre de Sequera, se aplica mucho en su día a día aquello de "Dientes, dientes, que es lo que les jode". Pese a que ha sabido mantener la cordialidad en todo momento, hubo algo que la ofendió de sobremanera: la cita de su hijo con Cami en el kebab.

Mayka se rebotó en cuanto vio a la "pretendienta" de Sequera confesar que tener una cita en un kebab era "una mierda", y la mujer casi tira su propia casa abajo de la rabia que le dio ver a alguien tan poco de barrio. De hecho, expulsó a Cami del concurso, pero luego su hijo la trajo de vuelta: "Ella tiene otra manera de pensar" le recriminó él (ni que el que no te guste el kebab fuera una ideología política o algo).

El gran misterio de la bisexualidad

Mariví, la madre de Rubén, debió de faltar al colegio el día que explicaron las orientaciones sexuales, porque cuando el programa le descubrió como secreto de uno de los pretendientes de su hijo que Fernando era bisexual, la señora se quedó igual: "Eso ya lo sabía".

En realidad, la madre había confundido ser gay con ser bi, y Rubén se partió la caja al explicarle su error: "Ah, no, pues eso no me gusta" dijo al comprender que significaba que te atraían tanto hombres como mujeres. Aunque claro, viendo que no le gustaba Jordi por tener pluma, tampoco sorprendían mucho sus reticencias.

Una mujer "emponderada"

"Soy una mujer emponderada, con mucha personalidad, con mucha inteligencia emocional y un crecimiento personal muy importante" se presentaba Sofía a Erik y Mari Carmen. La soltera ha querido jugar la carta de ser la "pretendienta" más intelectual, con frases de esas que suenan intensas, pero tienen la profundidad de una cucharilla de té.

"Para mí, La belleza no solo está entre las piernas, está entre las sienes" decía justo antes de arrancarse a bailar una canción de Las Grecas, grupo del que había formado parte en el pasado. "Soy especialista en comportamiento humano y en neurociencia" garantizó la soltera, que al final ni siquiera llegó a ser una de las tres finalistas.

El terror de las nenas

Otra cosa no, pero al menos Alejandro podrá irse a casa con la moral alta después del reality. El soltero estaba todo el rato con una sonrisa bobalicona, viendo que tenía a tantas chicas detrás de él, y el momento que más se gozó fue cuando sembró la discordia entre ellas.

Sucedió cuando llegaron a Sotogrande y Martina propuso un brindis por más besos con el hijo de Valeria. Natalia saltó al enterarse de que no era la única que se había besado con Alejandro, y el resto de solteras no podían creer que ellas siguieran a dos velas. El enfado fue tal que Alexandra quiso volverse a su casa, donde sentirse menos mueble.

Soltera y terraplanista

No sé qué le ha dado ahora a la TV con los terraplanistas (de momento, es para reírse de ellos, pero no descartemos que pueda degenerar), y Marta pensó que era una buena carta de presentación manifestar sus inquietudes sobre la Tierra: "No lo sé porque no la he visto. ¿Por qué solo te dan dos opciones, si siempre hay más opciones para todo?".

Para sorpresa de nadie, al final la soltera no tardó mucho en ser la siguiente elegida para abandonar la competición: "Pues me voy, y que sepáis todos que la tierra es plana" sentenció.

En ocasiones, veo muertos

No podía faltar algún momento sobrenatural durante la edición. En cuanto llegaron a Marbella, Raquel aprovechó para confesar que tenía un talento muy especial: "Yo noto presencias desde que era chiquitita y, en casa de Begoña, tengo claro que las hay, tengo que descubrir si son buenas o son malas".

La cosa solo hizo que mejorar cuando Christian tuvo una cita con ella, y Raquel quiso prevenirle sobre las chicas: "Creo que alguna tiene algún ser maligno detrás, te van a drenar toda la energía". Tras esto, el soltero decidió expulsarla como "pretendienta". Como en Mediaset son muy de reciclar a la gente de sus programas, igual puede ir a buscar mejor suerte a 'Cuarto Milenio'.

